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Главная » Страна » Wizz Air открывает два новых направления из Киева

Wizz Air открывает два новых направления из Киева

Wizz Air открывает два новых направления из Киева
Фото: Wikipedia

Оба – в Польшу

04.08.17 1609
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Венгерский лоукостер Wizz Air с 25 августа откроет два новых направления из Киева до Люблина и Познани. Об этом сообщает ЦТС.

Таким образом авиакомпания увеличит количество маршрутов из аэропорта Киев (Жуляны) в Польшу с четырех до шести.

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин – от 429 грн, в Познань – от 579 грн.

В аэропорту Люблина рассчитывают на значительный пассажиропоток из Киева в связи с запуском нового рейса.

Сейчас Wizz Air также летает из Киева в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице. Также в этом году авиакомпания вернулась в аэропорт Львов.

Напомним, Wizz Air добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz Air запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллин, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

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