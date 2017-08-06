Газманов получил медаль "За оборону Луганска"

Неожиданный подарок сделали певцу Олегу Газманову, выступившему с концертом в оккупированном Луганске: один из боевиков передал ему свою медаль, полученную за оборону города.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам террориста, жителя Феодосии Сергея Зайченко, с Газмановым он знаком еще с молодости — вместе служили под Ригой.
"Я пришел "сверчком" (солдат сверхсрочной), он был молодым офицером. Он уже тогда играл на гитаре и пел свои песни, а мы их потом перепевали и даже переделывали на свой лад", — рассказал Зайченко.
Как считает боевик, и сейчас своим творчеством Газманов делает большой вклад в оборону Донбасса и Луганска.
"Поэтому я хочу в память о нашей молодости и в знак признания его вклада в освобождение Луганска передать на память свою медаль за оборону города", — пояснил свое решение Зайченко.