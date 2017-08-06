Газманов получил медаль "За оборону Луганска"

"И сейчас своим творчеством певец делает большой вклад в оборону Донбасса и Луганска"

Неожиданный подарок сделали певцу Олегу Газманову, выступившему с концертом в оккупированном Луганске: один из боевиков передал ему свою медаль, полученную за оборону города.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам террориста, жителя Феодосии Сергея Зайченко, с Газмановым он знаком еще с молодости — вместе служили под Ригой.

"Я пришел "сверчком" (солдат сверхсрочной), он был молодым офицером. Он уже тогда играл на гитаре и пел свои песни, а мы их потом перепевали и даже переделывали на свой лад", — рассказал Зайченко.

Как считает боевик, и сейчас своим творчеством Газманов делает большой вклад в оборону Донбасса и Луганска.

"Поэтому я хочу в память о нашей молодости и в знак признания его вклада в освобождение Луганска передать на память свою медаль за оборону города", — пояснил свое решение Зайченко.

Напомним, в зоне АТО трое воинов ВСУ получили ранения.