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Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине

Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине
Рекс Тиллерсон / Фото: businessinsider.com

Белый дом не имеет целью заключение соглашения, которое бы подрывало интересы одной из сторон конфликта

07.08.17 1874
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва проявила "определенную готовность" начать переговоры по разрешению кризиса в Украине. Об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле, передает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

По словам Тиллерсона, США намерены координировать свои действия в отношении украинской ситуации со всеми сторонами, причастными к конфликту. Госсекретарь США также отметил, что Белый дом не имеет целью заключения соглашения, которое бы подрывало интересы одной из сторон конфликта.

Тиллерсон подчеркнул, что США и Россия имеют глубокие разногласия по некоторым вопросам, в том числе и относительно Украины. Однако, не стоит разрывать все из-за "одного-единственного вопроса".

По словам дипломата, США и Россия, как и раньше, имеют для обсуждения важные вопросы национальной безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США направят в Москву своего специального представителя по Украине для проведения переговоров.

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