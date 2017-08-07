Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине

Белый дом не имеет целью заключение соглашения, которое бы подрывало интересы одной из сторон конфликта

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва проявила "определенную готовность" начать переговоры по разрешению кризиса в Украине. Об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле, передает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

По словам Тиллерсона, США намерены координировать свои действия в отношении украинской ситуации со всеми сторонами, причастными к конфликту. Госсекретарь США также отметил, что Белый дом не имеет целью заключения соглашения, которое бы подрывало интересы одной из сторон конфликта.

Тиллерсон подчеркнул, что США и Россия имеют глубокие разногласия по некоторым вопросам, в том числе и относительно Украины. Однако, не стоит разрывать все из-за "одного-единственного вопроса".

По словам дипломата, США и Россия, как и раньше, имеют для обсуждения важные вопросы национальной безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США направят в Москву своего специального представителя по Украине для проведения переговоров.