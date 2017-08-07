Международные резервы Украины сократились до $17,8 млрд, - НБУ

В июле 2017 года международные резервы Украины сократились на 0,6%, до $17,8 млрд, по сравнению с июнем.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Международные резервы Украины на 1 августа 2017 составили 17,795 миллиарда долларов США (в эквиваленте)", — сказано в сообщении.

По данным регулятора, сокращение объема резервов в первую очередь произошло из-за расходов на обслуживание внешнего долга.

При этом, по прогнозу НБУ, международные резервы должны вырасти до $20 млрд на конец 2017 года и до $27 млрд на конец 2018 года.

Напомним, Украина начинает возвращать кредиты МВФ.