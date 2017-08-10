Porsche Bank — один из крупнейших игроков на европейском рынке автофинансирования, который предоставляет услуги кредитования, страхования, управления автопарком, а также лизинга. Группа представлена в Украине несколькими компаниями, принадлежащими австрийскому Порше Банку, который, в свою очередь, входит в «Порше Холдинг» (концерн Volkswagen). То, что холдинг, имеющий представительства в двадцати странах мира, проявляет интерес к Украине, свидетельствует о перспективности украинского рынка. С обсуждения этой темы мы и начали разговор с директором Porsche Finance Group Ukraine Андреасом Целлером.

Борьба с кризисом

Украинский рынок лизинга и кредитования автомобилей дважды получал серьёзные удары: во время кризиса 2008 года и после революции 2014 года. Многие компании были вынуждены свернуть свои представительства либо закрыться. Porsche Finance Group Ukraine устояла, несмотря на общее падение продаж автомобилей. Рассматривала ли группа возможность ухода из Украины и почему в итоге отвергла её?

— Мы выдерживаем удары кризисов, поскольку всегда можем рассчитывать на поддержку материнской компании. А она, в свою очередь, также видит потенциал для развития нашего бизнеса в Украине. Хочу обратить ваше внимание на одну деталь: доля финансирования автотранспорта в Европе составляет около 70%, в то время как на украинском рынке она колеблется в пределах 15–17%. То есть, если говорить о финансировании автотранспорта, в Украине существует огромный потенциал, несравнимый с потенциалом европейского рынка, который уже практически не растёт. Да, спады 2009-го и 2014-го годов были существенны, рынок обваливался в 3–4 раза, но в последующие годы неизменно показывал рост.

Как это выглядит в цифрах?

— Прошлый год закончился с такими показателями: около 17% всех новых проданных легковых автомобилей в Украине было профинансировано в кредит (9,4%) и в лизинг (7,6%). За первые 4 месяца нынешнего года доля профинансированных только новых автомобилей слегка превысила 18%, в кредит было профинансировано 11,5% автомобилей, в лизинг — 6,7%. В абсолютных цифрах за первые 4 месяца 2017 года было прокредитовано на тысячу с лишним автомобилей больше, чем за аналогичный период 2016 года, и оформлено в лизинг на 700 автомобилей больше соответственно. Особенно радует, что в течение последних лет мы увидели повышение популярности услуг лизинга по сравнению с привычным для украинцев кредитованием. В 2013 году рынок финансирования составлял около 25% от всех проданных автомобилей, а к 2015 доля профинансированных автомобилей была на уровне 14–15%. Прошлый год показал динамику роста, которая, по нашим данным, будет увеличиваться и в дальнейшем. Тем не менее в абсолютных цифрах падение значительно: если в 2013 году в Украине продали 225 тыс. новых автомобилей, то в 2016-м — около 73 тыс. В нынешнем году ожидается рост продаж до уровня около 88 тыс. новых легковых автомобилей.

Но судя по озвученным вами цифрам, растёт как раз популярность кредитования.

— Лизинг и кредитование — очень близкие услуги. Однако популярность кредитования изначально была намного выше. А лизинг — относительно новый продукт для украинского рынка. Porsche Finance Group Ukraine занимает высокие позиции на украинском рынке кредитования и лизинга. И это всего с тремя брендами: Volkswagen, Audi и SEAT. Мы также являемся стратегическим партнёром бренда MAN и финансируем автомобили и прицепы к ним. За время работы в Украине наша компания профинансировала более ста единиц таких машин. Если говорить о результатах всех брендов, которые мы финансируем, то за первые 4 месяца нынешнего года продано в финансовый лизинг на 88 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В лизинг — на 73 автомобиля больше. Мы достигли доли 10,4% в лизинговом финансировании и около 7% в кредитовании.

Как вы относитесь к такой тенденции? Что можете сказать о перспективах украинского рынка лизинга и кредитования?

— Мне кажется, самая большая проблема в том, что не все потребители на украинском рынке ещё понимают, какие преимущества имеет лизинг. То есть рост рынка сдерживают не экономические или политические факторы, а скорее неосведомлённость, может быть, даже привычка. Одни украинцы почему-то убеждены, что лизинг — это дорого. Другие просто боятся его, настораживаясь, лишь услышав слово «лизинг». Третьи отвергают лизинг потому, что другие поступили так же. Мы стремимся изменить эту ситуацию. Лизинг — очень комфортный для потребителя вид финансирования. Образно говоря, это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа или без него. То есть, фактически лизинговая компания сама покупает автомобиль у дилера и потом передаёт его на платной основе физическим либо юридическим лицам. А когда срок действия договора подойдёт к концу, автомобиль либо переходит по остаточной стоимости в собственность того, кто им пользовался (этот лизинг называется финансовым), либо возвращается лизингодателю по остаточной стоимости и вместо него клиент имеет возможность взять в лизинг новую модель (это оперативный лизинг). Поскольку оперативный лизинг в Украине физическим лицам пока финансово невыгоден, Porsche Finance Group Ukraine оказывает услуги оперативного лизинга только компаниям.

Потребителей тоже можно понять. В государстве, где так часто меняются правила игры, кажется опрометчивым ежемесячно платить деньги за автомобиль, который тебе не принадлежит. Людей пугает то, что по документам они не являются владельцами автомобиля, а просто пользуются им.

— Но ведь с кредитованием практически такая же история. Хотя право собственности принадлежит покупателю, пока он не выплатит всю сумму кредита с процентами, его автомобиль находится в залоге у кредитора, и в течение этого периода покупатель не может его продать. В Европе и США, к примеру, лизинг давно никого не пугает, и около трети всех автомобилей приобретается именно в лизинг. Также я хочу отметить, что за всю историю Украины правовые и налоговые рамки для лизинговых операторов оставались практически неизменными. Кроме того, Porsche Finance Group Ukraine может поддерживать стабильность собственных условий, благодаря содействию материнской компании. Мы всегда выполняем свои обязательства перед клиентами, это наше корпоративное правило. По моему убеждению, причина невостребованости лизинга в Украине кроется в культуре потребителей, не готовых использовать весь арсенал существующих финансовых инструментов.

Что предлагает потребителям Porsche Finance Group Ukraine?

Расскажите о наиболее востребованных услугах компании.

— Мы также готовы предоставить услугу кредитования при покупке автомобилей у официальных дилеров Volkswagen, Audi и SEAT. Кроме того, обеспечиваем управление автопарками крупных компаний, сотрудничающих с нами. Наши партнёры — стабильные европейские страховые компании УНИКА, «АХА Страхование» и «Украинская страховая группа» предоставляют все виды автострахования. Поскольку Porsche Finance Group Ukraine обслуживает продажи автомобилей «Порше Украина», своей сестринской компании, клиенты получают прозрачные условия и ставку финансирования — 10,5% годовых с привязкой к валюте и 18,99% в гривне. Наши клиенты, которые раньше имели дело с кредитами, отмечают преимущество в отсутствии дополнительных скрытых комиссий. Срок финансирования может достигать 5 лет. У нас клиенты могут рассчитывать на конкурентную процентную ставку, отсутствие скрытых платежей, дополнительных ежемесячных комиссий, а также на приемлемые условия страхования. И всё это из одних рук. Мы формируем европейские стандарты сервиса в Украине. Для нас важно быть не лидером рынка, а the loveliest service provider (любимым поставщиком финансовых услуг. — Фокус).

Как отразится на рынке финансирования закон о потребительском кредитовании, вступивший в силу 10 июня нынешнего года?

— Некоторые нормативы работали и ранее, но в новом законе они обобщены и закреплены. Я имею в виду запрет для физических лиц получать кредиты в иностранной валюте; запрет компаниям отказывать заёмщикам в досрочном погашении кредита или требовать от них дополнительных платежей. Также закон фактически закрепил положение о том, что отказ от кредита считается автоматически отказом и от договоров на сопутствующие услуги. Благодаря законодательным изменениям будут исключены ситуации, когда заёмщик погашает начисленную пеню, а его основной долг при этом не уменьшается. Потребители выиграют от этого. Также закон ограничил максимальную пеню за невыполнение обязательств по кредиту, теперь такая пеня не может быть выше удвоенной ставки НБУ, то есть по состоянию на нынешний момент — 25%. Общую сумму начисленных по кредиту штрафных санкций законодатель также ограничил, теперь эта сумма не может превышать 15% от просроченного платежа.

Что можно сказать о планах Porsche Finance Group Ukraine на нынешний год?

— В планах Porsche Finance Group Ukraine — наращивать долю финансирования, выйти на уровень 18–19% от всех проданных в Украине Volkswagen, Audi и SEAT, при этом усилив наше совместное с импортёром присутствие на рынке. Приобретая автомобили этих марок с помощью финансирования от Porsche Finance Group Ukraine, клиент получит более выгодную ставку финансирования либо более выгодные условия страхования по сравнению с конкурентами. Синергия производителя и финансового института будет как никогда сильной и плодотворной.