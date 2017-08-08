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Ситуация в Донбассе

В случае обострения ситуации в Донбассе первыми призовут резервистов, - Муженко

В случае обострения ситуации в Донбассе первыми призовут резервистов, - Муженко
Виктор Муженко / Фото: ipress.ua

В Украине создан мощный оперативный резерв – более 100 тысяч человек

08.08.17 1105
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В случае обострения военной ситуации в Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Резервисты уже знают, в какие идут подразделения, проходят подготовку... А в дальнейшем, в случае обострения ситуации, речь будет идти и о призыве мобилизационного резерва", - отметил он.

Муженко напомнил, что за шесть волн мобилизации в ряды Вооруженных сил были мобилизованы более 200 тыс. человек. Практически все они на данный момент уже освобождены от службы, хотя некоторые из них заключили контракт.

"У нас создан мощный оперативный резерв. Больше 100 тысяч резервистов. Мы каждый год проводим с ними сборы, то есть подготовка резервистов продолжается. В первую очередь, речь идет о резервистах, которые предназначены для комплектования боевых бригад, боевых военных частей, - каждый год в каждую бригаду призываем по тысяче военнослужащих", - отметил он.

По его словам, в прошлом году призвали около 10 тысяч таких резервистов, в этом году цифра будет удвоена.

"Это только для боевых бригад. Кроме того, проводится подготовка территориального резерва - в форме разных сборовых мероприятий, занятий, которые организовываются по территориальному принципу... В прошлом году общая подготовка всех резервистов охватила порядка 60 тысяч, а в этом году мы планируем эти показатели увеличить как минимум в полтора раза", - сказал Муженко.

Напомним, в Украине 8 августа стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию.

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