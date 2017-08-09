В сухом остатке. Успехи и провалы наиболее влиятельных экспатов в Украине

Кто: Айварас Абромавичус

Должность в Украине: министр экономического развития, декабрь 2014-го — апрель 2016 года

Гражданство: Литва

Инвестбанкир из Литвы Айварас Абромавичус занимал пост министра экономического развития в течение двух лет. Главный успех литовца — наведение порядка в государственных закупках и внедрение системы электронных торгов ProZorro, неоднократно упоминаемой западными партнёрами как одно из главных достижений украинских реформ. Кроме того, Абромавичус смог упростить ведение бизнеса, уменьшив количество административных процедур, а также в десятки раз сократил убытки госкомпаний. Министр обещал, что в 2017 году Украина войдёт в топ-50 рейтинга Doing Business, но этому не суждено было сбыться — реформатор со скандалом подал в отставку. Абромавичус тогда заявил, что не желает быть прикрытием для коррупционных схем, и обвинил правую руку президента в БПП Игоря Кононенко в блокировании работы ведомства.

Кто: Наталья Яресько

Должность в Украине: министр финансов, декабрь 2014-го — апрель 2016 года

Гражданство: США

Наталья Яресько, также занимавшаяся инвестициями, получила пост министра финансов в самое тяжёлое для страны время. На своём посту Яресько добилась реструктуризации внешнего долга Украины, под её руководством получен ряд траншей от МВФ и Всемирного банка, позволившие удержать экономику страны на плаву. Она была одной из кандидатур, которую Запад хотел бы видеть на месте главы Кабмина, но в Раде под это назначение не набиралось голосов. В итоге Яресько покинула свой пост вместе с отставкой кабинета Яценюка в 2016 году.

Кто: Александр Квиташвили

Должность в Украине: министр здравоохранения, декабрь 2014-го — апрель 2016 года

Гражданство: Грузия

Самым провальным экспатом в должности министра стал Александр Квиташвили. Всё своё пребывание на посту главы Министерства здравоохранения он провёл в конфликте с парламентом. Верховная Рада неоднократно пыталась уволить Квиташвили за бездействие, но он ушёл только вместе со всем правительством Яценюка. На свой счёт экс-министр может записать создание более прозрачных условий при госзакупках лекарственных средств и подготовку пакета реформаторских законов, которые, впрочем, не были приняты.

Кто: Эка Згуладзе

Должность в Украине: заместитель министра внутренних дел, декабрь 2014-го — май 2016 года

Гражданство: Грузия

Бывший замминистра МВД Грузии Эка Згуладзе занялись изменениями насквозь коррумпированного МВД Украины. Основной успех — создание с нуля патрульной полиции и запуск переаттестации сотрудников МВД. Правда, сама переаттестация особым успехом не увенчалась — в новую полицию попало много сомнительных персонажей из старой милиции. После завершения процесса создания патрульной полиции покинула свой пост.

Кто: Хатия Деканоидзе

Должность в Украине: глава Национальной полиции, ноябрь 2015-го — ноябрь 2016 года

Гражданство: Грузия

Бывший ректор академии полиции в Грузии с начала 2015 года занималась предварительной подготовкой создания Нацполиции в статусе советницы Авакова. После её запуска занялась переаттестацией в МВД. Несмотря на ограниченные полномочия, именно она стала основным объектом критики за ошибки новых патрульных и неоднозначную кадровую политику министра МВД. Одной из причин ухода в отставку Деканоидзе назвала вмешательство политиков в работу полиции.

Кто: Давид Сакварелидзе

Должности в Украине: заместитель генерального прокурора, февраль 2015-го — март 2016 года, прокурор Одесской области, сентябрь 2015-го — март 2016 года

Гражданство: Грузия

Бывший заместитель главного прокурора Грузии был назначен на аналогичную должность в Украине. Сакварелидзе отвечал за борьбу с внутренней коррупцией в ГПУ. Под его руководством прошла переаттестация работников ведомства и состоялся ряд увольнений. Параллельно с работой в ГПУ Скаварелидзе возглавил прокуратуру Одесской области, где открыл ряд уголовных дел. После возбуждения дела против "бриллиантовых" прокуроров отношения с тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным резко испортились. В конечном счёте в феврале 2016-го Шокин незадолго до своего увольнения отправил Сакварелидзе в отставку с формулировкой "за грубое нарушение прокурорской этики и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей".

Кто: Михеил Саакашвили

Должность в Украине: губернатор Одесской области, май 2015-го — ноябрь 2016 года

Гражданство: Грузия

Экс-президент Грузии в Украине изначально был советником президента Украины. Уже в мае 2015-го он получил украинский паспорт и возглавил Одесскую ОГА. С собой он привёл свою команду — областным прокурором назначил Давида Сакварелидзе, а главой полиции — Гию Лордкипанидзе. Саакашвили сходу ввязался в конфликт с местными прокурорами и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Параллельно экс-президент Грузии разругался с премьер-министром Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. Саакашвили фонтанировал обещаниями побороть коррупцию и сделать из области витрину реформ. Удалось ему это лишь частично— открытый им Центр административных услуг продержался чуть больше года и был закрыт незадолго до его отставки. Ремонт автотрассы Одесса — Рени, сопровождавшийся строительством палаточного лагеря, тоже был выполнен не полностью. В итоге, не имея поддержки президента, без поддержки на местах, Саакашвили подал в отставку в ноябре 2016 года и ушёл в политику.

Кто: Александр Боровик

Должности в Украине: заместитель министра экономического развития, февраль — май 2015 года, заместитель председателя Одесской ОГА, декабрь 2015-го — май 2016 года

Гражданство: Германия

Уроженец Львова Александр Боровик ничем особо примечательным не выделился. Короткое время занимал пост заместителя министра и покинул его, по собственным словам, из-за разногласий с премьером Яценюком. После чего стал советником Михеила Саакашвили, баллотировался на пост мэра Одессы, где уступил в первом туре Геннадию Труханову. Пытался оспорить результаты выборов в суде, но проиграл. Был лишён украинского гражданства в мае 2017 года из-за отказа сдать немецкий паспорт.

Кто: Войцех Балчун

Должность в Украине: руководитель Укр­зализныци с апреля 2016-го. 09 августа 2017-го объявил о своей отставке

Гражданство: Польша

Бывший топ-менеджер из Польши Войцех Балчун отметился жёстким конфликтом с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, в который пришлось вмешаться премьеру Гройсману. Под руководством Балчуна вырос объём грузоперевозок, запущены новые международные маршруты, компания перешла на прозрачные закупки топлива. Но не обошлось без обвинений в лоббизме — на тендерах на поставку локомотивов стали выигрывать польские компании.

Кто: Славомир Новак

Должность в Украине: глава Укравтодора с октября 2016 года по настоящее время

Гражданство: Польша

Экс-министр транспорта Польши Славомир Новак взялся за решение одной из главных проблем в Украине — отвратительных дорог. В планах менеджера — отказаться от "среднего" ремонта и проводить только капитальный. Также Новак занимается погашением долгов компании, тянущихся ещё с 2012 года.

Кто: Ульяна Супрун

Должность в Украине: и. о. министра здравоохранения с августа 2016 года по настоящее время

Гражданство: США

Ульяна Супрун, родившаяся в семье эмигрантов в США, вернулась в Украину в 2013 году. После участия в Евромайдане создала общественную организацию "Захист Патріотів", занимавшуюся помощью украинской армии в сфере медицины. Заняла должность министра здравоохранения по приглашению президента Петра Порошенко, начала готовить проект медицинской реформы. Нововведения вызвали жёсткое сопротивление нардепов, против законопроектов Супрун выступила глава профильного комитета Рады Ольга Богомолец. В итоге парламент поддержал реформы частично — непринятым остался законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что остальные законы будут приняты осенью.

Кто: Гия Гецадзе

Должность в Украине: заместитель министра юстиции с февраля 2015 года по настоящее время

Гражданство: Грузия

Соратник Саакашвили Гия Гецадзе в Мин­юсте занимается вопросами борьбы с коррупцией и взаимодействием с международными и общественными организациями. За время работы ему пришлось урезонивать своего бывшего шефа — Гецадзе отверг обвинения Саакашвили в нежелании Минюста сменить название партии "Движение новых сил" на "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

Кто: Гизо Углава

Должность в Украине: заместитель директора НАБУ с апреля 2015 года по настоящее время

Гражданство: Грузия

В Грузии Гизо Углава активно вёл антикоррупционную деятельность, чем и продолжил заниматься в Украине. Его называют инициатором самых громких дел НАБУ, в частности, ареста экс-депутата от НФ Николая Мартыненко. Нардеп Сергей Лещенко считает Углаву "непубличной, но очень влиятельной" фигурой и следующим кандидатом на лишение украинского гражданства.