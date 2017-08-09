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Главная » Страна » Балчун подвел итоги своей работы в Укрзализныце в цифрах
Балчун подвел итоги своей работы в Укрзализныце в цифрах
Войцех Балчун / Фото: Владислав Содель, apostrophe.com.ua

Балчун подвел итоги своей работы в Укрзализныце в цифрах

Глава Укрзализныци заявил, что положение дел компании, когда он пришел на должность, было намного сложнее, чем можно было представить

09.08.17 82
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Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун, комментируя собственное заявление об отставке, подытожил результаты своей работы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его утверждению, финансовое состояние предприятия за этот год улучшилось.

"За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Балчун.

По его словам, удалось достичь заметных успехов в улучшении кредитной политики Укрзализныци.

"За период с июня 2016 года по июль 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн ", - написал он.

Балчун отметил, что в 2016 году было уплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже уплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года.

Глава Укрзализныци заявил, что положение дел компании было намного сложнее, чем можно было представить, когда он пришел на должность.

"Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения", - подвел итоги Балчун.

"Ежедневная критика также была для меня дополнительной мотивацией. В то же время, я всегда понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это налагает на мою деятельность по той прозаической причине, что я иностранец", - добавил глава Укрзализныци.

Балчун поблагодарил за поддержку свою семью и украинцев, которые его поддерживали.

Напомним, глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами.

Войцех Балчун был назначен на должность главы Укрзализныци по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января 2017-го между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании Укрзализныци и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении Укрзализныци непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе Укрзализныци из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы Укрзализныци, по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы Укрзализныци.

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