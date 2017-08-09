Украина расторгла соглашение с РФ по экспорту военной продукции

Договор касался взаимодействия при экспорте военной продукции в третьи страны

Сегодня, 9 августа 2017 года, на заседании правительства Украина разорвала соглашение с Российской Федерацией о взаимодействии при экспорте товаров военного назначения в третьи страны, передает РБК-Украина.

"Кабинет министров Украины принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны", – говорится в сообщении.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.