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Transparency International призвала не пускать Насирова в служебный кабинет

Transparency International призвала не пускать Насирова в служебный кабинет
Роман Насиров / Фото: УНИАН

Иначе он получит возможность уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие значение для расследования

11.08.17 951
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Украинское представительство международной антикоррупционной организации обратилось к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с требованием отстранить Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы Украины и запретить ему находиться в рабочем кабинете. Об этом говорится в обращении Transparency International.

Председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову было объявлено о подозрении в преступлениях, которые привели к нанесению ущерба государству на сумму почти 2 миллиарда гривен, он отстранен от выполнения полномочий на время расследования распоряжением Кабинета министров Украины №134-р от 3 марта 2017.

Однако, подчеркивают в организации, из публикаций в СМИ стало известно, что с 4 августа 2017 подозреваемый находился в рабочем кабинете председателя ГФС.

"Таким образом очевидно, что меры Кабинета министров Украины являются неэффективными. Поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура должна принять уголовно-процессуальные меры", – считают в ТІ.

"Учитывая, что пребывание на посту Насирова способствовало совершению уголовного правонарушения, а также есть основания ожидать, что продолжая находиться на посту, он будет иметь возможность уничтожить или подделать вещи и документы, которые имеют существенное значение для расследования, незаконными средствами повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства или противоправно препятствовать уголовному производству", – подчеркнули правозащитники.

Transparency призывает САП обратиться к следственному судье с ходатайством об отстранении Насирова от должности и запретить ему находиться в служебном кабинете, пользоваться служебными документами и давать распоряжение.

Напомним, 2 марта 2017 года председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.

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