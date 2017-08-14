Официальный онлайн-тест на знание ПДД запустило МВД

Министерство внутренних дел запустило онлайн-сервис прохождения тестов на знание правил дорожного движения (ПДД).
О запуске в МВД сообщили через Facebook, а сам сервис доступен по ссылке.
Услуга бесплатная и пользователь имеет неограниченное количество попыток сдать тест.
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"Друзья. Теперь у вас есть возможность попробовать пройти тест на ПДД везде, где есть подключение к интернету. Неограниченное количество попыток и все это бесплатно", - говорится в сообщении МВД.
Напомним, в МВД рассказали, как будет работать безвиз для автомобилистов.