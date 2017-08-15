"Антонов" планирует выйти на международный рынок беспилотников

Спрос ВСУ в ближайшие годы составит около 100 беспилотных авиационных комплексов

Государственное предприятие "Антонов" намерено выйти на международный рынок беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

По оценкам экспертов, "Антонов" может быстро интегрироваться в мировой рынок БПЛА и занять лидирующие позиции. Это возможно благодаря инновационным подходам в производстве и внедрению стандартов НАТО.

По оценкам специалистов, спрос Вооруженных сил Украины в ближайшие годы составит около 100 беспилотных авиационных комплексов. Спрос других силовых ведомств составит еще 36-50 единиц БПАК.

Все это должно позволить наработать очень высокий уровень технологий и производства, который сделает эту линейку продукции "Антонова" конкурентоспособной на мировых рынках.