Родители футболистов ДЮСШ "Мариуполь" подписались под открытым обращением к властям Украины с просьбой сохранить футбол в городе.

Об этом сообщает Sports.ru.



В письме говорится, что сказанное в обращении родителей футболистов ДЮСШ "Динамо" не соответствует реальности, и играть в Мариуполе безопасно.



По словам родителей, в прошлом сезоне в городе было проведено 36 матчей чемпионата ДЮФЛ Украины в четырех возрастных категориях, а в 2015 году в Мариуполь приезжали "Динамо" U-19 и "Динамо-2". В Мариуполе также работают две детско-юношеские школы.

Поэтому родители просят президента Украины, премьер-министра, председателя СБУ и главу МВД не допустить отмены матчей в Мариуполе и "прекратить все попытки расшатывания ситуации и разделения страны на "плохие" и "хорошие" города".



Под письмом подписались 9 человек, как и под обращением родителей игроков ДЮСШ "Динамо".