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Видео В Киеве сегодня стреляли и грабили

<span class="label red">Видео</span> В Киеве сегодня стреляли и грабили
В Киеве опять стреляли и грабили / Фото: 112.ua

Произошло это на улице Зоологической

17.08.17 1567
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Сегодня утром в Киеве на улице Зоологической неизвестные ранили мужчину из травматического оружия при попытке ограбления.

По данным полиции, стрельба произошла около 9:15.

По свидетельствам очевидцев, несколько неизвестных в масках пытались ограбить мужчину и ранили его.  Последний получил, по предварительным данным, два пулевых ранения.

Правоохранители также обнаружили на месте преступления нож.

Телеканал "112 Украина" обнародовал видео вооруженного ограбления со стрельбой.

На кадрах видно, как двое в масках напали на мужчину и ранили его резиновыми пулями из травматического пистолета.

Нападавшие скрылись с места происшествия на Audi синего цвета.

"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - говорится в сообщении.

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