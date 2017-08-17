В Киеве опять стреляли и грабили / Фото: 112.ua

Сегодня утром в Киеве на улице Зоологической неизвестные ранили мужчину из травматического оружия при попытке ограбления.

По данным полиции, стрельба произошла около 9:15.



По свидетельствам очевидцев, несколько неизвестных в масках пытались ограбить мужчину и ранили его. Последний получил, по предварительным данным, два пулевых ранения.

Правоохранители также обнаружили на месте преступления нож.

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Телеканал "112 Украина" обнародовал видео вооруженного ограбления со стрельбой.

На кадрах видно, как двое в масках напали на мужчину и ранили его резиновыми пулями из травматического пистолета.

Нападавшие скрылись с места происшествия на Audi синего цвета.

"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - говорится в сообщении.