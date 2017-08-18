Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В этот день в 1649 году был подписан Зборовский мир

В этот день в 1649 году был подписан Зборовский мир

В этот день в 1649 году был подписан Зборовский мир
Фото: hromadske.tv

Это событие ознаменовало рождение Украинского государства – Гетманщины

18.08.17 34
000

В этот день в 1649 году был подписан Зборовский мир, что ознаменовало рождение Украинского государства – Гетманщины.

После фактической победы украинской армии в Зборовской битве, между гетманом Украины Богданом Хмельницким и польским королем Яном ІІ Казимиром в Зборове (теперь Тернопольская область) был заключен мирный договор, напоминает "Укринформ".

Договор был подписан под давлением союзника украинцев - крымского хана Ислам-Гирея III, который, стараясь не допустить государственного усиления Украины, поддержал польские притязания на заключение перемирия.  

"Терпение наше закончилось, мы вынуждены были позвать чужеземцев против шляхты, сказал королю Богдан Хмельницкий после подписания Зборовского мира. - И скот дерется, если его мучают".  

Как известно, в те времена Украина изнывала от произвола польской шляхты, что побудило украинцев к вооруженной борьбе. По условиям Зборовского мира Украинское государство - Гетманщина - признавалась польским правительством в рамках Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств. Волынь и Подолье оставались под властью польского короля.  

В Гетманщине власть принадлежала гетману (отсюда и название государства), резиденция которого находилась в Чигирине. Коронное польское войско на эту территорию доступа не имело. В то же время на территории казацкого государства сохранялась польская администрация, хотя на все ответственные посты король имел право назначать только православных шляхтичей.  

Кроме этого, сохранились также Вольности Войска Запорожского, число реестровых казаков устанавливалось в 40 тыс. человек и провозглашалась амнистия всем участникам национально-освободительной войны.

Католическая и православная шляхта уравнивалась в правах, а православный киевский митрополит мог войти в польский сейм.

Несмотря на ряд невыгодных для Украины условий (ограничения территории, возвращение польской администрации, заведение реестра), в целом Зборовский мирный договор дал возможность Богдану Хмельницкому укрепить положение Украинского государства.  

Зборовский мир был первым официальным документом, который зафиксировал появление казацкой автономии. Под Зборовом Гетманщина пробилась на карту Европы: текст договора напечатала немецкая, английская и французская пресса. А портрет Богдана Хмельницкого вскоре появился в альбом-реестре тогдашних европейских правителей.  

Именно от Зборовского мира 1649 года ведет отсчет Казацкое государство, официально называемое Войском Запорожским. В 1654-м оно перешло под протекторат московского царя; отменено в 1764-м, во время правления царицы Екатерины II , просуществовав, таким образом, 115 лет.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового телаВаршава хочет от Берлина компенсации за потери во Второй мировой войнеОт Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34637
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8600
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5182
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7523
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4271
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6242
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2774
  1. В России арестовали руководителей путинского авиаотряда 2334 / 2709
  2. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 2112 / 2471
  3. В Киеве сегодня стреляли и грабили 1890 / 2001
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1869 / 2477
  5. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 1648 / 1829
  6. Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом 1553 / 2230
  7. В США стартовали закупки нелетального оружия для Украины 1542 / 1748
  1. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 13 / 2477
  2. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 12 / 1466
  3. От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру 10 / 883
  4. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1829
  5. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 2993
  6. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 8 / 2471
  7. Священникам УПЦ МП вход в украинскую гвардию запрещен, - замкомандующего НГУ 7 / 975
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.