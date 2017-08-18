В этот день в 1649 году был подписан Зборовский мир, что ознаменовало рождение Украинского государства – Гетманщины.

После фактической победы украинской армии в Зборовской битве, между гетманом Украины Богданом Хмельницким и польским королем Яном ІІ Казимиром в Зборове (теперь Тернопольская область) был заключен мирный договор, напоминает "Укринформ".



Договор был подписан под давлением союзника украинцев - крымского хана Ислам-Гирея III, который, стараясь не допустить государственного усиления Украины, поддержал польские притязания на заключение перемирия.

"Терпение наше закончилось, мы вынуждены были позвать чужеземцев против шляхты, сказал королю Богдан Хмельницкий после подписания Зборовского мира. - И скот дерется, если его мучают".

Как известно, в те времена Украина изнывала от произвола польской шляхты, что побудило украинцев к вооруженной борьбе. По условиям Зборовского мира Украинское государство - Гетманщина - признавалась польским правительством в рамках Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств. Волынь и Подолье оставались под властью польского короля.

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В Гетманщине власть принадлежала гетману (отсюда и название государства), резиденция которого находилась в Чигирине. Коронное польское войско на эту территорию доступа не имело. В то же время на территории казацкого государства сохранялась польская администрация, хотя на все ответственные посты король имел право назначать только православных шляхтичей.

Кроме этого, сохранились также Вольности Войска Запорожского, число реестровых казаков устанавливалось в 40 тыс. человек и провозглашалась амнистия всем участникам национально-освободительной войны.

Католическая и православная шляхта уравнивалась в правах, а православный киевский митрополит мог войти в польский сейм.

Несмотря на ряд невыгодных для Украины условий (ограничения территории, возвращение польской администрации, заведение реестра), в целом Зборовский мирный договор дал возможность Богдану Хмельницкому укрепить положение Украинского государства.

Зборовский мир был первым официальным документом, который зафиксировал появление казацкой автономии. Под Зборовом Гетманщина пробилась на карту Европы: текст договора напечатала немецкая, английская и французская пресса. А портрет Богдана Хмельницкого вскоре появился в альбом-реестре тогдашних европейских правителей.

Именно от Зборовского мира 1649 года ведет отсчет Казацкое государство, официально называемое Войском Запорожским. В 1654-м оно перешло под протекторат московского царя; отменено в 1764-м, во время правления царицы Екатерины II , просуществовав, таким образом, 115 лет.