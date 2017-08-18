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Главная » Страна » 18 августа 1941 года началась депортация этнических немцев из Крыма на Урал, в Сибирь и Казахстан

18 августа 1941 года началась депортация этнических немцев из Крыма на Урал, в Сибирь и Казахстан

18 августа 1941 года началась депортация этнических немцев из Крыма на Урал, в Сибирь и Казахстан
Депортация крымских немцев / Фото из открытых источников

Так Сталин понимал месть Гитлеру

18.08.17 109
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Трагическое событие произошло в этот день в 1941 году.

На фоне страшной войны началась депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности и лиц, родственно связанных с немцами, на Урал, в Сибирь и Казахстан.

Только за два дня - с 18-го по 20 августа - было выселено почти 60 тыс. человек - женщин, детей, стариков, больных и немощных. Позже (8-9 сентября) вывезли еще 2 тысячи, напоминает "Укринформ".

В документах советских карательных органов слово "депортация" заменялось более гуманным "эвакуация" (примечательно, что так же цинично манипулировать словами, терминами и понятиями любили нацисты). Но истина заключалась в том, что людей отрывали от дома, загоняли в товарняки и отправляли за Урал. Там их никто, кроме НКВД, не ожидал.

Мужчин от 15 до 60 лет и бездетных женщин зачисляли в Трудармию, которая была, по сути, лагерем принудительных работ. Обращались с ними соответственно - как с предателями Родины.

Женщины и дети были под неустанным наблюдением НКВД в спецкомендатурах.

Как известно, по приказу Сталина, с территории полуострова были депортированы греки, армяне, болгары (всего депортировано более 37 тыс. представителей этих этнических групп), итальянцы, венгры, румыны, а затем и крымские татары.

Сталинская "зачистка" Крыма была осуществлена ​​основательно. После войны Крым обезлюдел.

Довершило картину "Крым наш" изменение топонимики Крыма - столетние, а то и тысячелетние крымскотатарские, армянские, греческие названия были заменены на советские.

Сейчас в автономии, находящейся под российской оккупацией, живет не больше 2-х тысяч этнических немцев.

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