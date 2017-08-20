Больше всего украинского картофеля купила Беларусь

Украина в январе-июле 2017 года импортировала картофеля на 2,02 млн долл., тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 2,7 млн доллров.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Так, из Нидерландов было импортировано картофеля на 857 тыс. долларов, из Германии - на 604 тыс. долларов, из Египта - на 200 тыс. долларов, из других стран - на 365 тыс. долларов.

При этом на экспорт из Украины за семь месяцев текущего года было поставлено картофеля на общую сумму 2,7 млн долларов.

В Беларусь было поставлено картофеля на 2,6 млн долларов, в Молдову - на 61 тыс. долларов, в Азербайджан - на 18 тыс. долларов, в другие страны - на 35 тыс. долларов.

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