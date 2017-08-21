Услышать всех. Чем займётся новый постпред президента в Крыму

Новый постоянный представитель президента в АР Крым Борис Бабин рассказал Фокусу о своём назначении, нелегальных грузоперевозках в Крым и о печально известном постановлении Кабмина №235

17 августа президент Украины Пётр Порошенко назначил нового постоянного представителя президента в АР Крым. Им стал юрист-международник Борис Бабин, ранее работавший с Европейским судом по правам человека. Его назначение стало результатом долгой кампании активистов в Херсоне, требовавших отставки предыдущего представителя — Натальи Попович. В комментарии Фокусу Бабин рассказал о готовящихся изменениях в работе представительства.

«У нас 28 человек по штату, но сейчас работает 13. Понятно, что в таких условиях нет возможности вытянуть весь функционал»

Насколько работоспособно сегодня представительство?

— У нас 28 человек по штату, но сейчас работает 13. Понятно, что в таких условиях нет возможности вытянуть весь функционал. Я не хочу обсуждать деятельность предшественника, но она вызвала замечание президента, что отмечено в указе про её увольнение.

Что вы планируете изменить на админгранице с Крымом? Есть ли планы по организации юридических консультаций для крымчан?

— Есть планы по усилению правозащиты и услуг крымчанам, которые пересекают границу — это горячая линия, возможно, отправить представителей, чтобы на каждом КПВВ постоянно был человек. Кроме того, мы будем думать над онлайн-обращениями. Главное задача в том, чтобы никто не мог сказать, что его не услышали.

Большая часть перевозок в Крым сейчас нелегальна. Как вы станете решать эту проблему?

— Это не будет показуха, где мы поймаем деда на жигулях, а комплексная политика для принуждения к выполнению законодательства. У нас нет легального разрешения на транспортные перевозки с оккупированной территорией. Можно только осуществлять частные нетрансферные поездки, когда человек использует свой транспорт. Всё остальное запрещено. Мы сделаем так, чтобы перевозка была только до КПВВ, где есть автобусный пункт, пешком перейти линию разграничения, а дальше, к сожалению, уже не ответственность украинской власти. Но чтобы до последнего километра человек ехал на легальном транспорте, с билетом, страховкой и по расписанию.

«Постановление №235 несовершенно, и список вещей, разрешенных к провозу, был искусственно ограничен и не отвечает здравому смыслу»

А вопросы грузоперевозок?

— Государство имеет право запрещать коммерческие перевозки. Мы исходим из того, что это вообще не вопрос таможенного регулирования, потому что на линии разграничения нет таможенной границы. Единственный контроль, который там может быть, — это пограничный, может военный, но не таможенный. Или человек провозит свои личные вещи без таможенного контроля, или человек не проходит, если везёт что-то запрещённое.

Но одна из проблем крымчан — они не могут переехать, вывезти свои вещи на материк.

— Постановление №235 несовершенно, и список вещей, разрешённых к провозу, был искусственно ограничен и не отвечает здравому смыслу. Что создаёт коррупционный потенциал, потому что это отдаётся на рассмотрение чиновника. Мы будем настаивать, чтобы Кабмин принял соответствующую нормативную базу.

«Украина утратила базы данных и бланки на оккупированных территориях. Там могут сделать кому угодно какой угодно паспорт»

При замене паспортов миграционная служба часто требует дополнительные документы у крымчан, что создаёт трудности при оформлении. Как быть с этим?

— Украина утратила базы данных и бланки на оккупированных территориях. Там могут сделать кому угодно какой угодно паспорт. Есть не очень совершенный механизм, когда работники ДМС требуют дополнительные документы, но это не даёт реальной защиты. Мы будем работать над тем, чтобы вместо непонятной проверки по линии миграционной службы человек в течение недели проходил спецпроверку СБУ на причастность к работе коллаборационистских органов, совершению преступлений.

Вы будете участвовать в обменных процессах и переговорах?

— Работа представительства по закону должна быть публичной, мы не можем участвовать в конфиденциальных процессах. Мы абсолютно открытый орган, как для власти, так и для граждан. Потому мы будем принимать участие во всех публичных процессах.