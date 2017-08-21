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Главная » Страна » В Украине хотят ввести обязательную плату за роды

В Украине хотят ввести обязательную плату за роды

В Украине хотят ввести обязательную плату за роды
polblog.ru

В случае же, если у женщины нет денег для оплаты родов, она все же сможет родить бесплатно

21.08.17 6157
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В Украине через два года - в 2019 году, планируют ввести плату за прием родов.

Такой шаг предусмотрен новым проектом медицинской реформы, пишет ТСН.

Оплата будет осуществляться через государственное агентство. В частности, заплатив за плановые роды, планируется, что роженица получит полный пакет услуг.

В случае же, если у женщины нет денег для оплаты родов, она все же сможет родить бесплатно, а также ей предоставят отдельную палату.

Бесплатными также обещают и экстренные роды, потому что в таком случае работа врачей будет оплачиваться государством, как экстренная помощь.

Напомним, ранее Фокус писал, почему врачи должны говорить о своих ошибках.

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