Джемилев: В Крыму наладили бизнес по оформлению украинских биометрических паспортов

В оккупированном Крыму наладили бизнес по получению на материковой части Украины биометрических паспортов для безвизового въезда в Евросоюз.

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев на пресс-конференции в Херсонской обладминистрации, сообщает Укринформ.

"Получаем информацию, что автобусами приезжают из Севастополя люди, за очень короткое время получают эти "безвизы", и уезжают, а другие граждане, в том числе крымские татары, этнические украинцы, которые принципиально не платят никаких незаконных денег, вынуждены по нескольку раз приезжать (на материковую Украину для оформления паспорта, - ред.)", - рассказал Джемилев.

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Он также заявил, что во время встречи в Меджлисе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным обсуждалось создание комиссии с участием крымчан, которая должна будет давать выводы по тем жителям полуострова, которые хотят получить украинский биометрический паспорт.

Напомним, за первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тыс. украинцев воспользовались правом беспрепятственного посещения стран Евросоюза. Отказали только 50 нашим соотечественникам.