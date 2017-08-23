Украинцы поедут на российско-белорусские учения

Киев отправит в Беларусь двоих верификаторов для наблюдений за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017".
Украинские наблюдатели будут фиксировать маневры с 16 по 20 сентября.
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в своем Facebook.
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Отметим, кроме Украины, приглашения наблюдать за учениями Запад-2017 получили также Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.
Напомним, Турчинов допустил возможность создания ударных групп РФ для вторжения в Украину.