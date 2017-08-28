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Главная » Страна » Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров
Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров
Фото: market.korupciya.com

Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров

Идеи правительства по реформированию пенсионной системы обрадуют далеко не всех

Елена Романюк - 28.08.17 2433
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В августе министр социальной политики Андрей Рева заявил о повышении пенсий с 1 октября. Ранее о грядущем осенью «осовременивании» пенсий написал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам чиновников, более 1 млн пенсионеров получат постоянную прибавку к пенсии в размере более тысячи гривен. Пенсия почти 2 млн украинцев увеличится на сумму от 500 до 1 тыс. грн. И ещё около 2,5 млн пенсионеров после пересчёта получат надбавку до 500 грн.

В правительстве предлагают ежегодно пересматривать пенсии с учётом средней заработной платы по стране за последние три года

В целом из почти 12 млн пенсионеров с 1 октября улучшат своё материальное положение 5,6 млн человек. Это те, кто, по словам Ревы, выходил на отдых с 2008-го по 2014 год. Тем же, кто вышел позже, осовременивать пенсии будут в 2019 году. Однако в том, что пенсия этой категории пенсионеров в обозримом будущем вырастет, уверенности нет.

Считаем по-новому

Кабинет министров предлагает поменять принципы расчёта пенсий: теперь размер пособия будет рассчитываться по единой формуле. До недавнего времени формулы расчёта пенсионного обеспечения были дифференцированы. Например, пенсионер с 20 годами стажа на госслужбе получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, в то время как минимальная трудовая пенсия составляла лишь 40% от зарплаты. Иными словами, при одинаковом размере стажа и одинаковом уровне заработка пенсии для разных категорий граждан отличались более чем в два раза.

Единая же формула выглядит так: размер средней зарплаты в Украине за три года перед обращением за назначением пенсии умножается на индивидуальный коэффициент заработной платы — соотношение размера зарплаты пенсионера, с которой уплачивались взносы, и средней зарплаты по стране, помноженные на коэффициент страхового стажа.

При этом, как отмечает генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, в правительстве предлагают ежегодно пересматривать пенсии с учётом средней заработной платы по стране за последние три года. То есть даже в случае, если человек вышел на пенсию в 2009 году, для него учтут среднюю зарплату по стране за 2014–2016 годы, а не за 2006–2008 годы, базовая ставка для расчёта его пенсии составит 3,7 тыс. грн, а не 1,2 тыс. грн.

«Сейчас при расчёте пенсий учитывают «среднюю зарплату в стране за последние три года до момента выхода на пенсию». После изменений в формуле будет «средняя зарплата в стране за последние три календарных года жизни». Это и есть так называемое «осовременивание пенсий», — объяснила Третьякова. 

Перекос

Однако в предложенной правительством формуле есть и существенный минус. Госчиновники предложили с осени отменить так называемый коэффициент стажа в 1,35. При расчёте размера пенсии его умножают на количество месяцев стажа. К примеру, пенсия человека с 35 годами стажа рассчитывается по формуле 35 х 12 х 1,35/100 = 0,56 и составит 56% зарплаты.

Те украинцы, которые уходят на отдых сейчас, получат на 30% меньше тех, кто вышел на пенсию годом ранее

Отмена коэффициента сэкономит средства, которые перейдут из «сверхприбыли» новых пенсионеров к тем, кто вышел на пенсию ранее, но при этом уменьшит и сам размер пенсий. По словам Третьяковой, те украинцы, которые уходят на отдых сейчас, получат на 30% меньше тех, кто вышел на пенсию годом ранее.

Учитывая это, эксперты предлагают сделать коэффициент стажа дифференцированным. А многие депутаты даже внесли в парламент соответствующие законопроекты. «Страховой принцип предусматривает, что пенсия должна быть начислена со страховых взносов. И это был бы самый верный вариант», — уверена Третьякова. 

Ключ в индексации

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что правительству нужно не искать новые формулы расчёта пенсий, а выполнять законы, в первую очередь «Об индексации денежных доходов населения» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Если бы они работали, уже сейчас средний размер пенсии составлял бы примерно 3 тыс. грн. А так ежегодно индексировать пенсии правительство планирует только с 2019 года. 

При этом в 2019–2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров. Её планируют проводить на сумму не менее 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней зарплаты. Решать, сколько это в деньгах, также будет правительство. Как видно по нынешнему году, когда в реальности средняя зарплата в стране составляет около 6 тыс. грн, Кабмин использует для расчёта пенсий базовые 3,8 тыс. грн. 

Начиная с 2021 года, в Украине начнут индексировать пенсии в соответствии с показателями инфляции. Но, как подчёркивает Гаврилечко, ежегодная индексация не означает реального повышения пособий. С 2012 года, согласно официальной статистике, инфляция в Украине выросла примерно на 150%, но ни минимальную пенсию, ни минимальный прожиточный минимум не подняли в 1,5 раза. Повысить пенсии возможно лишь тогда, когда после выполнения всех норм законодательства по индексации и перерасчёту пенсий у правительства останутся дополнительные доходы в бюджете. Но вряд ли чиновники в ближайшие годы смогут верстать настолько профицитные бюджеты, чтобы денег хватало на регулярное повышение пенсий. 

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