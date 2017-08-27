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Ситуация в Донбассе

Наши войска ответный огонь в зоне АТО не ведут

Наши войска ответный огонь в зоне АТО не ведут
Фото: Громадська Думка

"Школьное перемирие" сопровождается стрельбой

27.08.17 55
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С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО.

ВСУ соблюдают перемирие и ответный огонь не ведут, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. В целом противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров… Начиная с полуночи, следуя мирным договоренностям, украинские военные оружие не применяли", - говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики 6 раз обстреляли окрестности Водяного из стрелкового вооружения и гранатометов.

На донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Зайцево – из стрелкового вооружения.

Напомним, "Динамо" готово сыграть в Мариуполе.

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