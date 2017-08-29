С 2018 года украинцы будут обязаны сортировать мусор

Постановления с перечнем и последовательностью операций с мусором пока не созданы

С 1 января 2018 года граждане Украины будут обязаны сортировать весь бытовой мусор по видам в соответствии с нормой закона "Об отходах". Об этом сообщает ТСН.

Однако постановления с перечнем и последовательностью операций с мусором до сих пор не созданы.

В настоящее время седьмая часть Украины завалена мусором. Только под официальными свалками похоронено 43 тыс. кв км, что равняется площади Дании. А каждый украинец ежедневно добавляет минимум килограмм мусора к этому количеству.

Примерно 40% мусора – это полезные и ценные вторичные ресурсы, такие как бумага, стекло и полимеры. Вблизи некоторых киевских многоэтажек неравнодушные активисты уже устанавливают экспериментальные контейнеры для сортировки мусора, отдельно для металлических упаковок, пластика и стекла. Использованная тара должна быть чистой и вымытой.

На сортировке отходов можно также сэкономить, если учесть, что за год человек образует 20-70 кг мусора. Так, примерно за 100 кг макулатуры можно заработать 260 грн. Одна пластиковая бутылка весит 15 граммов, а для килограмма нужно насобирать почти 70, что будет соответствовать 5 грн. Но за тонну бутылок переработчик должен заплатить 15 тыс. грн.

Некоторым видам отходов можно сразу подарить "вторую жизнь". Например, синтепон – готовый наполнитель для детских игрушек, одеял, подушек и одежды. Алюминиевые банки можно переделать на гвозди и рамы для велосипедов, а за границей они становятся деталями для самолетов.

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Напомним, в начале августа официально начали сортировать мусор во Львове. На всех площадках для сбора отходов перевозчики установили специальные контейнеры с наклейками.