Паломников-хасидов в Умани будет ждать тактическая полиция

Для обеспечения общественной безопасности планируется привлечь около 500 человек

В Умани в сентябре состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю, в связи с чем в Украине готовятся принять более 30 тысяч человек из более чем 20 стран мира.

Как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

В этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции из Израиля.

"Также, в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция, основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Напомним, в повреждении распятия Христа в Умани полиция подозревает граждан Израиля.