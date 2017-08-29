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Главная » Страна » Паломников-хасидов в Умани будет ждать тактическая полиция

Паломников-хасидов в Умани будет ждать тактическая полиция

Паломников-хасидов в Умани будет ждать тактическая полиция

Для обеспечения общественной безопасности планируется привлечь около 500 человек

29.08.17 159
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В Умани в сентябре состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю, в связи с чем в Украине готовятся принять более 30 тысяч человек из более чем 20 стран мира.

Как  заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины. 

В этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции из Израиля.

"Также, в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция, основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Напомним, в повреждении распятия Христа в Умани полиция подозревает граждан Израиля.

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