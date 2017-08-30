Кива пообещал расстрелять Тимошенко и других народных депутатов

Экс-советник главы МВД Илья Кива грозится лично расстрелять народных депутатов, которые 10 сентября поедут встречать Михаила Саакашвили на границу.

Такое заявление он сделал изданию Страна, комментируя мобилизацию людей на встречу Саакашвили на границе, организованную соратниками последнего.

"Его там будут встречать депутаты разные. Рух новых сил (партия Саакашвили, – прим.ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "МишкаМайдан"", – сказал Кива.

Он добавил, что намерен расстрелять лидеров этого движения прямо на месте – за нарушение правил пересечения границы.

"Буду расстреливать на месте всех этих ..., кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно: Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne, и прочих российских агентов", – сказал Кива.

Напомним, Илью Киву назвали "свежей кровью" с патриотическими чувствами.