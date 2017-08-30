США выделят $400 млн на ветряные электростанции в Украине

Американская Корпорация частных зарубежных инвестиций намерена поддержать проект постройки ветряных электростанций в Запорожской области на $400 млн.

Об этом заявил президент финучреждения правительства США OPIC Рэй Уошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве 30 августа, передает "Слово и Дело".

"Еще одно соглашение, в вопросе которого мы близимся к заключению, это с ЮроКейп Винд Фарм І, сумма которого составляет $400 млн", - отметил Уошберн.

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Ранее поступила информация о том, что ЮроКейп Юкрейн І согласовало вопросы всех долговых и акционерных инвестиций по сооружению в Запорожской области первой очереди ВЭС суммарной проектной мощностью 500 МВт.

Директор оператора Питер Джастин О‘Брайен сообщал о том, что планируется документально оформить ее финансирование до 31 декабря 2017 года.

Напомним, в Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция.