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Вооруженные силы Украины в 30-ке лучших в мире

Вооруженные силы Украины в 30-ке лучших в мире
Фото из открытых источников

Наши воины оказались между воинами Швеции и Мьянмы

30.08.17 114
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Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место - между Швецией и Мьянмой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на Global Firepower .

"Первое место заняла армия США, второе - РФ. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран", - говорится в сообщении.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, во время которого учла более 50 факторов.

Из стран-соседей выше Украины в рейтинге, кроме РФ, также Польша, чья армия заняла 19 место в рейтинге. Остальные страны-соседи Украины находятся ниже по списку: армия Румынии заняла 42-е место, Беларуси – 49-е, Венгрии – 63-е, Словакии – 74-е. 

Напомним, СНБО назвал свои ожидания по сумме оборонного бюджета на 2018 год.

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