Скоростным поездам из Украины в Польшу сократят маршрут

Укрзализныця намерена изменить график курсирования скоростных электропоездов категории "Интерсити+" №706/705 и №716/715 по маршруту Киев – Перемышль в связи с модернизацией железной дороги на территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скоростной поезд "Интерсити+" №706/705 Киев, Львов – Перемышль в период с 16 по 27 октября ограничит маршрут следования до станции Медика (Польша). Поезд будет прибывать на станцию Медика в 11:37, а в обратном направлении в Киев отправляться со станции Медика в 16:22.

Для пассажиров, направляющихся в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

Второй поезд "Интерсити+" в Польшу – №716/715 Киев – Перемышль – Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь – в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующему расписанию, но с ограничением маршрута до ст. "Львов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерсити не доедет до Трускавца

Кроме того, с 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, движение вагонов в составе поездов №51/52 Варшава/Вроцлав – Львов на участке Перемышль – Хурк осуществляться не будет.

К началу путевых работ на участке Перемышль – Хурк последний раз вагон Варшава – Львов отправится из Варшавы 14 октября и прибудет во Львов 15 октября, обратное отправление вагона из Львова – 15 октября, прибытие в Варшаву – 16 октября. Вагон Львов – Вроцлав последний раз будет отправляться из Львова 14 октября и прибудет во Вроцлав 15 октября, обратно отправится из Вроцлава 15 октября и прибудет во Львов 16 октября.

После завершения работ по модернизации пути в первый раз вагон Варшава – Львов отправится из Варшавы 27 октября и прибудет во Львов 28 октября, а вагон Львов – Вроцлав отправится из Львова 27 октября та прибудет во Вроцлав 28 октября.