Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Скоростным поездам из Украины в Польшу сократят маршрут

Скоростным поездам из Украины в Польшу сократят маршрут

Скоростным поездам из Украины в Польшу сократят маршрут
Фото: УНИАН

На период с 16 по 27 октября

31.08.17 1091
300

Укрзализныця намерена изменить график курсирования скоростных электропоездов категории "Интерсити+" №706/705 и №716/715 по маршруту Киев – Перемышль в связи с модернизацией железной дороги на территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скоростной поезд "Интерсити+" №706/705 Киев, Львов – Перемышль в период с 16 по 27 октября ограничит маршрут следования до станции Медика (Польша). Поезд будет прибывать на станцию Медика в 11:37, а в обратном направлении в Киев отправляться со станции Медика в 16:22.

Для пассажиров, направляющихся в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

Второй поезд "Интерсити+" в Польшу – №716/715 Киев – Перемышль – Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь – в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующему расписанию, но с ограничением маршрута до ст. "Львов".

Кроме того, с 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, движение вагонов в составе поездов №51/52 Варшава/Вроцлав – Львов на участке Перемышль – Хурк осуществляться не будет.

К началу путевых работ на участке Перемышль – Хурк последний раз вагон Варшава – Львов отправится из Варшавы 14 октября и прибудет во Львов 15 октября, обратное отправление вагона из Львова – 15 октября, прибытие в Варшаву – 16 октября. Вагон Львов – Вроцлав последний раз будет отправляться из Львова 14 октября и прибудет во Вроцлав 15 октября, обратно отправится из Вроцлава 15 октября и прибудет во Львов 16 октября.

После завершения работ по модернизации пути в первый раз вагон Варшава – Львов отправится из Варшавы 27 октября и прибудет во Львов 28 октября, а вагон Львов – Вроцлав отправится из Львова 27 октября та прибудет во Вроцлав 28 октября.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Польше товарный поезд столкнулся с пассажирскимИ Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропагандеПольша опасается, что РФ оставит часть войск в Беларуси после учений Запад-2017

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36054
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2192
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4050
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 874
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2651
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1107
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1423
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 12790 / 19073
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 8126 / 11051
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4021 / 36054
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3221 / 3559
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2852 / 3252
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2303 / 2561
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 1897 / 2070
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 64 / 19073
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 47 / 36054
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 39 / 1949
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 17 / 3559
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2070
  6. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 233
  7. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 1728
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.