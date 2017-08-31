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С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов

С начала безвиза украинцы заказали более миллиона биометрических паспортов
Фото: podrobnosti.ua

Полиграфкомбинат "Украина" напечатал пока только 775 871 паспорт

31.08.17 35
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С начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом полиграфический комбинат "Украина" получил более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.

Об этом говорится в ответе директора комбината Юрия Онищенко на запрос Громадського.

С 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 109 049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов. Таким образом, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов.

"Государственный центр персонализации документов "Полиграфкомбинат "Украина" работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив комбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных", – говорится в ответе.

Из этих данных следует, что комбинат производил в среднем 9821 паспорт в день. Таким образом, чтобы изготовить остальные 333 тысячи паспортов, предприятию необходимо около 34 суток.

"В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат "Украина" ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system BV (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза", – добавили в дирекции полиграфкомбината.

Напомним, безвизовым режимом с Европейским Союзом воспользовались уже 200 тысяч украинцев.

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