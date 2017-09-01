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Фото Кофе-машины появились в новых украинских пассажирских вагонах

<span class="label red">Фото</span> Кофе-машины появились в новых украинских пассажирских вагонах
Иллюстративное фото

70% оборудования вагона было отечественного производства

01.09.17 54
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Укрзализныця 1 сентября получила три новых пассажирских вагона.

Пресс-служба перевозчика также предоставила фотографии вагонов.

Их произвели  на Крюковском вагоностроительном заводе. Согласно контракта, в текущем году УЗ должна получить еще 35 вагонов.

Новые вагоны усовершенствованы и на 70% состоят из украинского оборудования, утверждает член правления УЗ Сергей Михальчук.

"Мы изменили девять позиций в конструкции вагона... К тому же главный наш акцент был на том, чтобы все важные элементы, 70% оборудования вагона было отечественного производства, даже системы кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, которые ранее использовались иностранного производства", - сообщил он.

Еще один бонус в новых вагонах – кофе-машина.

По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, такого аппарата нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ. Сложность состояла в том, чтобы аппарат мог функционировать на ходу поезда.

Напомним, Укрзализныця хочет за 5 лет модернизировать и купить 270 локомотивов.

 

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