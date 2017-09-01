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Укравтодор обязали утвердить антикоррупционную программу

Укравтодор обязали утвердить антикоррупционную программу
Фото из открытых источников

Предписание НАПК является обязательным к исполнению

01.09.17 49
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Предписание НАПК, адресованное и.о. главы Госагентства автодорог Украины Славомиру Новаку предусматривает обязательство утвердить и представить на согласование антикоррупционную программу, а также найти ответственных за затягивание с документом.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Укравтодор утвердил антикоррупционную программу, что является нарушением ст. 19 ЗУ "О предотвращении коррупции".

"По состоянию на 3 июля 2017 года антикоррупционные программы отдельных органов, в том числе и Укравтодора, на согласование Национального агентства не поступили", - говорится в сообщении.

Кроме того, Укравтодор проигнорировал запрос Национального агентства и нарушил требования статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В связи с этим в НАЗК решили провести внеплановую проверку "Укравтодора", в результате которой вынесли предписание Новаку, которое обязывает:

  • Утвердить антикоррупционную программу "Укравтодора" на 2017 год и предоставить ее на согласование НАПК, а также предоставить информацию и документы на запрос агентства от 5 июля 2017 года.
  • Провести служебное расследование и выяснить, кто ответственен за то, что антикоррупционную программу не утвердили ранее.
  • Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

Отмечается, что предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Новак хочет проверять качество дорог дважды в год.

 

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