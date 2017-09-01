США стали крупнейшим донором Украины

Украина в первом полугодии 2017 года реализовывала 415 проектов международной технической помощи общей стоимостью $5,32 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Крупнейшими донорами технической помощи стали США - 104 проекта на $1,5 млрд, Европейский банк реконструкции и развития - 39 проектов на $671,1 млн, Европейский Союз - 139 проектов на $326,5 млн.
Среди крупнейших доноров называются также Германия - 26 проектов на $206,9 млн, Канада - 20 проектов на $150,3 млн и Япония - 7 проектов на $20,9 млн долл.
Сообщается также, что 21% финансирования направлен в сферу национальной безопасности и обороны, 21% - ядерной безопасности (без учета Чернобыльского фонда).
Напомним, Украина начинает возвращать кредиты МВФ.