Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинские летчики покажут свой класс в Чехии

Украинские летчики покажут свой класс в Чехии

Украинские летчики покажут свой класс в Чехии
Фото из открытых источников

Наши пилоты представят новую пилотажную программу на истребителе Су-27

02.09.17 33
000

Представители Воздушных сил ВСУ примут участие в авипоказе Czech International Air Fest-2017, который пройдет в чешском городе Градец-Кралове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Украина будет представлена на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76. Украинскую делегацию возглавляет заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий", - говорится в сообщении.

В статическом показе будут представлены учебно-боевой самолет Су-27 и военно-транспортный Ил-76. В рамках динамического показа украинский военный летчик полковник Александр Оксанченко покажет новую пилотажную программу на истребителе Су-27.

"В 2016 году на авиапоказе CIAF-2016 в Чехии украинского военного летчика, полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на боевых самолетах-истребителях Су-27 и вручили соответствующую награду", - напомнили в Минобороны.

Напомним, Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Укротивший "Бешеного пса" станет первым пилотом Delta AirlinesМАУ хочет запустить авиарейсы в Дели и ТоронтоBoeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 41777
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2319
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4499
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 976
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2779
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1178
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1550
  1. Белорусские баржи приплыли в Киевский речпорт 4200 / 4711
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 3866 / 4856
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3560 / 41777
  4. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 1949 / 2140
  5. Около 4 тысяч человек пострадали после взрывов в Балаклее 1704 / 1848
  6. Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", – Лавров 1604 / 1769
  7. Транзит российского газа через Украину бьет рекорды 1534 / 1811
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 40 / 41777
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 32 / 4856
  3. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 7 / 2140
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5 / 2733
  5. Гриневич хочет педагогической свободы для учителя 4 / 130
  6. Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу 4 / 538
  7. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 4 / 1629
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.