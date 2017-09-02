Украинские летчики покажут свой класс в Чехии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Украина будет представлена на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76. Украинскую делегацию возглавляет заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий", - говорится в сообщении.

В статическом показе будут представлены учебно-боевой самолет Су-27 и военно-транспортный Ил-76. В рамках динамического показа украинский военный летчик полковник Александр Оксанченко покажет новую пилотажную программу на истребителе Су-27.

"В 2016 году на авиапоказе CIAF-2016 в Чехии украинского военного летчика, полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на боевых самолетах-истребителях Су-27 и вручили соответствующую награду", - напомнили в Минобороны.

Напомним, Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе.