Укрзализныця намерена закупить новые скоростные поезда

ПАО "Укрзализныця" планирует закупить новые скоростные поезда за государственные средства. Об этом сообщил и.о. председателя правления предприятия Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

"Скоростные поезда пользуются спросом в Украине – поездки на них удобные и экономят время, поэтому совместно с парламентом и правительством будем работать над реализацией программы закупки их в 2018 году за государственный счет", – сказал Кравцов.

Он также подчеркнул необходимость увеличения финансирования для развития сегмента пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, в начале года Кравцов в должности первого заместителя министра инфраструктуры заявлял, что в 2017 году филиал Укрзализныци УЗШК намерен купить 4 межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги в 5-вагонной комплектации.

На сегодняшний день в составе УЗШК работает 10 электропоездов компании Hyundai Rotem и 2 поезда Skoda.