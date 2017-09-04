Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета

Фраза "сезон никакой" давно стала в Крыму локальным мемом: крымчане часто прибегали к ней даже в тучные годы, когда полуостров принимал до 6 млн туристов. Однако этим летом такая оценка вполне оправданна

На днях Ростуризм отчитался о предварительных итогах курортного сезона в Крыму. По данным ведомства, полуостров с начала года посетило более 3,7 млн человек. Почти половина туристов приезжала на отдых с семьёй и проводила в Крыму от десяти дней до трёх недель. В прошлом году в начале сентября ведомство отчитывалось о 4 млн туристов. К концу года насчитали ещё 1,5 млн курортников, что дало повод крымскому "спикеру" Владимиру Константинову заявить о том, будто бы Крым показал "лучший результат, чем в украинскую бытность".

Фокус поинтересовался мнением крымчан об этом. Лето они считают провальным, официальной статистике не верят и отмечают при этом, что не столь важно количество туристов, сколь их платёжеспособность.

Евгений Волченко, предприниматель:

— Степень неудачности сезона оценивают по-разному, но все сходятся в том, что сезон плохой. Несколько знакомых отельеров из Сак жаловались, что такой плохой загрузки у них не было с момента постройки их отелей и пансионатов. Все в Крыму отмечают, что приехали "нищие", которые заметно экономят на сувенирах и товарах курортного спроса, — россияне в этом году почувствовали кризис.

Участники туротрасли часто говорят, что сезон на уровне 2015 года, то есть явно не дотягивает до 2016-го, но лучше, чем в пустом 2014-м (по официальным данным, в 2014 году в Крыму отдохнуло 4 млн, годом позже — 4,5 млн, в 2016 году — 5,5 млн человек). При этом никто не считает правдивой официальную статистику. Сравнивая с 2013 годом, когда в Крым реально приехало почти 6 млн человек, можно предположить, что туристов примерно в три раза меньше. О многом говорит факт снятия с должности министра курортов и туризма Крыма Стрельбицкого в середине лета: явно подстраховались, чтобы осенью не огрести за провальный сезон.

Отчасти сказалась и плохая погода, сезон стартовал только во второй половине июля, до этого было пусто. На будущий год никто не возлагает больших надежд, но зато все, как на панацею, надеются на мост, который обещают открыть к 2019 году.

Павел Бузни, экскурсовод:

— Сезон — говно. Так говорят все, независимо от политических взглядов. Я не помню такого, мягко говоря, скромного количества людей за всё время, что живу в Ялте. Это вообще несравнимо с украинским периодом, а тем более — с советским. Людей примерно в два раза меньше, чем в прошлом году, уж не знаю, сколько там миллионов их тогда насчитали. Соответственно, и денег примерно в два раза меньше. Платежёспособность туристов трудно оценивать, но кажется, что все сильно денежные таки подались в турции и черногории подальше от нашего говносервиса и диких цен.

Я вообще не понимаю, зачем отдыхать в совершенно неприспособленной для этого инфраструктуре, раздолбанной до критического предела ещё при Украине, по ценам Мальдив. И туристы, с которыми я об этом говорил, в принципе соглашаются, это же очевидно. Следующий сезон, думаю, будет ещё хуже.

Виктория, предприниматель:

— Сезон в Феодосии был очень слабым в мае и июне, значительно слабее прошлого года. В конце июля установилась жара, и поехали — действительно, некоторые пляжи были забиты. Власти говорили о том, что туристов на 8–10% больше, чем в 2016-м. Но они считают только в гостиницах и пансионатах, по отзывам сдающих жильё, народу значительно меньше. Пустовато не только в городе, но и во многих некогда популярных среди любителей "дикого" отдыха местах, например в Лисьей бухте.

Отдыхающие на 85% из России, больше из Москвы и Средней полосы. Феодосию ругают, говорят, очень грязно и чересчур дорого. Так и есть.

Люди приезжают практически без денег. Многие селятся в санатории, получают трёхразовое питание, привезённых с собой пары тысяч рублей им хватает только на пиво, и даже не на каждый день. Женщины, которые продают экскурсии, ноют: сезон сорван. В центре города закрылось одно кафе — нет посетителей, другие заведения взвинтили цены.

О будущем сезоне вообще никто не думает — у нас намедни очередного мэра сняли, не до того.

Татьяна Дымова, предприниматель:

— У моего знакомого в Коктебеле есть пансионат во второй линии, он всё лето простоял пустым. Его брат стал таксовать, возит людей в Симферополь, на границу на Чонгаре, у моря заработка нет. Списывают это на Турцию.

И по рынку, и по кафешкам, и по тому, что пробок на дорогах стало меньше, видно, что приехало немного людей даже по сравнению с прошлым годом. В заведениях общепита занято по паре столиков. Общее настроение совсем нерадостное. Продавцы торговых точек унылые, сидят без дела. На набережной народа довольно много, но раньше приходилось лавировать в толпе, сейчас просто прогуливаемся. По внешнему виду курортников, по их одежде можно предположить, что это бюджетники.

Александра Зуева, экскурсовод:

— Майские оказались провальными. Моя директор сказала, что за 14 лет работы хуже ещё не было. В июне-июле туристов было процентов на тридцать меньше, чем в прошлом году. Это понятно: погода, Турция не способствовали. В июле — вроде как пик сезона — у меня было два-три выходных в неделю, а я считаюсь востребованным экскурсоводом. В августе стало получше, ездила с экскурсиями каждый день, но туристов в группе меньше. Посмотрим, какой сентябрь будет, вот в 2014-м неожиданно бархатный сезон был очень хорошим.

Сравнивать же с периодом до 2014 года вообще смысла нет. Мы, конечно, жаловались, что становится всё хуже и хуже, но нынешние реалии — вообще как другая вселенная. Тогда мы, чего греха таить, очень ждали русского туриста. Русские считались богатыми, они меняли деньги по выгодному для них курсу и при украинских ценах чувствовали себя королями. Сейчас цены московские, а то и выше, естественно, экономят, на чём могут. К тому же едет много бюджетников, у многих, например жителей Дальнего Востока, льготный перелёт, соответственно, люди небогатые.

Все адекватные крымчане, которые зарабатывают на курортном сезоне, понимают, что турпоток тут будет только при наличии железнодорожного сообщения. Те, у кого мышление примитивное, надеются на мост, который соединит Крым с Кубанью.

Владимир Ярмоленко, владелец пансионата, фермер:

— Сезон хуже прошлогоднего. В 70% случаев едут бабушки с внуками без денег, а деньги мне потом на карточку пересылает их родня. До аннексии, на мой взгляд, людей было в шесть-восемь раз больше. Если раньше в пик сезона на пляже негде было постелить полотенце, то сейчас там гораздо свободнее.

Денег у людей нет, в кафе они не ходят. В своём пансионате я обустроил кухни, так даже ими редко пользуются: почти ничего не готовят, едят быстро завариваемые каши и супы, как их называют сами отдыхающие, "бомж-пакеты".

Цена проживания варьируется от 150 до 300 рублей с человека. Ночью на трассе Керчь — Симферополь часто видны изображённые светодиодной лентой ценники: 150 рублей за ночлег. Днём все стесняются друг друга и выставляют на крупном плакате другую цену — 300 рублей.

Местные жители, похоже, готовы переходить на натуральное хозяйство. Торгуя кормами в основном для домашней птицы, я заметил, что продажи зерна и комбикормов за два года выросли в четыре раза.

"За три года не появилось оснований для увеличения турпотока"

Александр Лиев экс-министр курортов и туризма Крыма

— Оценка Ростуризма количества туристов, посетивших Крым, в 3,7 млн человек абсолютно нереальна. Эти цифры завышены как минимум в три раза. Здесь два фактора. Первый: нет никаких оснований для увеличения туристического потока из России в Крым после 2014 года. До аннексии ежегодно на полуостров приезжало 1–1,3 млн россиян. За три года не произошло ничего, чтобы этот поток смог увеличиться в несколько раз, показной патриотизм не является основанием для туристических поездок. Второй фактор: по интенсивности рейсов и по тому, какие самолёты используются, очень просто подсчитать количество людей, которых принимает аэропорт Симферополь. Крым мог принять за это время максимум 3 млн пассажиров, но ведь далеко не все являются туристами. Сегодня самолёты — единственный вид сообщения, масса людей каждую неделю летает туда и обратно. На туристический поток приходится максимум 1 млн человек.

Этот поток делится на две основные части. Самая большая — бюджетники, которых отправляют на полуостров по бесплатным путёвкам, есть государственные программы, которые позволяют поехать в Крым не за свой счёт. Вторая часть — люди, которые ездили и раньше в Крым, которые его любят и привыкли там отдыхать. Людей, считавших полуостров местом паломничества, а не курортом, таких как Юрий Шевчук или Андрей Макаревич, стало значительно меньше, бюджетники их заместили.

В Крым ездят и с материковой Украины, многие навещают родных. Порядка 80–100 тыс. человек едут не к родственникам, но винить их ни в коем случае нельзя, эти люди нуждаются в Крыме, они едут на лечение, им жизненно необходимы сакские грязи, ялтинский воздух.

Многие крымчане надеются на керченский мост. Отсутствие транспортного автосообщения Крыма с Россией, конечно же, является сдерживающим фактором, ограничивает туристический поток. Введение моста в эксплуатацию может повлиять на его увеличение, но незначительно. Это можно сравнить с безвизом в Европу. Ожидалось, что все рванут туда, но проблема же была не в визах — их давали украинцам, а в деньгах — многим такие путешествия не по карману. Наша статистика показала, что туристический поток в Евросоюз увеличился на 4–5%. Нечто подобное характерно и для России: там очень мало людей, которые не едут в Крым, потому что моста нет.