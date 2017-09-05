Верховная Рада сегодня откроет седьмую сессию

Депутаты впервые после летних каникул соберутся под куполом Верховной Рады.
Ожидается, что на открытии сессии выступит премьер-министр Владимир Гройсман.
Во вторник парламентарии планируют утвердить повестку дня текущей сессии и определиться по законопроекту об основах обеспечения кибербезопасности.
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Кроме этого депутаты собираются рассмотреть пакет законопроектов о господдержке кинематографии и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания.
Также предполагается, что на пленарном заседании ВР рассмотрит новую редакцию закона "Об образовании" во втором чтении.
Напомним, Гройсман определился, кто будет "связным" между Кабмином и Радой.