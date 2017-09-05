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Ситуация в Донбассе

Путин согласен на миротворцев в Донбассе

Путин согласен на миротворцев в Донбассе
Фото из открытых источников

И уже даже дал поручение Лаврову

05.09.17 331
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе.

Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Как сообщает "Интерфакс", об этом президент РФ заявил во время пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне.

"Я уже неоднократно говорил, что поддерживаю и миссию вооружения ОБСЕ. Но сама организация отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным. И не вижу здесь ничего плохого", - заявил Путин и добавил, что "считает, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины". 

"Но, понятно, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", - подчеркнул лидер РФ.

"Второе - эти силы должны находиться на линии разграничения и не на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Ну, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". Я считаю, на мой взгляд, все это пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. Министр здесь. Будем считать, что это поручение министру иностранных дел - внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совету Безопасности ООН", - заявил Путин. 

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