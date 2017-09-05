В трех городах Украины может появиться туристическая полиция

Полицейские должны будут не только следить за порядком, но и предоставлять сервисные услуги

На государственном уровне рассматривается возможность создания в Одессе, Львове и Киеве туристической полиции. Об этом рассказал начальник Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Идеология проекта в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие… Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это лицо страны, лицо города. Такая полиция, устранив преступность в курортных районах, будет содействовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль", - сказал Головин.

Потенциальный эффект от запуска проекта Головин проиллюстрировал примером, когда запуск велопатрулей в курортном районе Одессы Аркадии снизил там преступность на 60%.

"Я приложу максимум усилий, чтобы в Одессе это было реализовано на высшем уровне. Чтобы мамы, которые выходят с детьми в Аркадию, не боялись, что ребенок потеряется, чтобы карманников не было, и даже если вы на пляже вещи забудете, чтобы никто их не украл", - добавил начальник Нацполиции в Одесской области.

Напомним, в Нацполиции создали криминальную разведку, методы работы которой совершенствуют усиленными темпами.