В "ДНР" массово задерживают украинских "диверсантов", - ИС

В "ДНР" были задержаны 579 человек за 3 дня, которых обвинили в работе на украинские спецслужбы.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В Донецке в период с 02.09 по 05.09 э.г., преимущественно в ночное время, боевиками "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" проведены около 300 рейдов. Данные мероприятия проводились под легендой борьбы с украинскими диверсантами", - пишет Тымчук.

Так, были задержаны 579 человек, из них 373 человека были освобождены, однако другие остаются под стражей в отделах местной "полиции".

Напомним, Киев представит ООН свой проект по миротворцам в Донбассе.