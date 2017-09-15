Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже

Андрей Рева рассказал о необходимости увеличения страхового стажа, шансах принятия пенсионной реформы и о том, почему он не будет извиняться за своё заявление, что украинцы много едят

Должность министра социальной политики Андрею Реве досталась в апреле прошлого года. Региональный чиновник сразу пересел в кресло министра самого богатого ведомства страны. До этого он больше 10 лет проработал заместителем мэра по вопросам медицины и социальной сферы в Виннице — президентской и премьерской вотчине. В интервью Фокусу приоритетным направлением своей деятельности министр называет пенсионную реформу, обещая с 2018 года значительно улучшить уровень жизни пенсионеров. Однако широкую огласку его имя получило не в контексте повышения пенсий или минимальных зарплат, а после его заявления одному из телеканалов о том, что украинцы много едят. "Учитывая, что цены в Германии и Украине на еду примерно одинаковые, немцы едят меньше, потому что у них культура. Поэтому, конечно, на питание они тратят меньше, в отличие от наших людей", — сказал Рева в интервью. Медиа и соцсети резко раскритиковали министра и высмеяли его за это высказывание. Сам он извиняться за свои слова не хочет, потому что не видит в них ничего обидного. Мол, за него всё скажут успешные результаты его деятельности.

КТО ОН Министр социальной политики Украины ПОЧЕМУ ОН Возглавляет самое богатое министерство, ответственен за реализацию пенсионной и трудовой реформы

Недавно разгорелся скандал по поводу вашего заявления о том, что украинцы много едят. Прокомментируйте.

— Я бы посоветовал всем не комментировать моё якобы заявление, а просто посмотреть видео. Мне кажется, что люди, которые его обсуждают, не совсем объективно освещают событие.

Почему вы как министр никак не отреагировали на реакцию людей?

— Меня учили никогда и ничего не объяснять из того, что сказал. Умные всё сразу поняли, глупые всё равно ничего не поймут. Когда ко мне обращаются за комментарием по этому поводу, я советую посмотреть видео, а потом сравнить с тем, что говорят. Тогда вы поймёте, кто порядочный человек, а кто пытается исказить и переписать мои слова.

Для ваших зарубежных коллег объяснять свои заявления и приносить извинения — нормальная практика. Почему вы так не делаете?

— Они приносят извинения только тогда, когда сказали что-то не то. Если вы на видео увидите, что я кого-то в чём-то упрекаю или что-то советую, я готов извиниться. Мы живём в эпоху гибридной войны, которая ведётся не только оружием, но и словом. Вспомните фейки российской пропаганды про распятого мальчика, хунту, бандеровцев, поедание снегирей. Кто распространил фейк про меня? Это сделал человек, который находится за поребриком. Это не единственная подобная провокация. Как только в Белом доме начинают обсуждать возможность предоставления нашей стране оружия, в New York Times появляется статья, что Украина, оказывается, может быть причастна к продаже на чёрном рынке ракетных двигателей Северной Корее. Поставьте себя на место американского конгрессмена: захотите ли вы давать этой стране деньги? Идёт кампания по дискредитации Украины, правительства, отдельных его членов.

Возможно, это ещё один повод активней общаться с людьми и объя­снять им свою позицию. У народа вы ассоциируетесь с министром, который говорит, что украинцы много едят. Вас это устраивает?

— Я тоже вижу всю ситуацию, читаю разные комментарии. Очень рад, что в нашей стране много умных людей. Есть те, которые, несмотря на провокации, сохраняют объективность и пишут правду. С каким заявлением мне выйти? Считаю, что недостойно оправдываться за то, чего ты не делал.

Жить станет лучше

В проекте пенсионной реформы, который депутаты приняли в первом чтении, пенсионный возраст, как и обещали, поднимать не будут, однако увеличится страховой стаж. Фактически это и есть повышение пенсионного возраста. Почему вы поддерживаете данную инициативу?

— Потому что сегодня вы должны платить единый социальный взнос (ЕСВ) на протяжении 15 лет для того, чтобы в будущем получать пенсию. Скажите, если у человека есть вариант платить 15 лет, чтобы получать пенсию в 60 лет, какова его заинтересованность в том, чтобы платить ЕСВ 35 лет? Мы предлагаем тем, у кого полный страховой стаж 35 лет, выходить на пенсию в 60 лет. А те, кто платил по минимуму 15 лет, пусть идут в 65. Мы просто уменьшаем сроки выплаты их пенсий. Это не то же самое, что поднятие пенсионного возраста. Давайте сравним: вы работаете 35 лет, я — 15. Нам с вами говорят: идёте на пенсию в 65 лет. Кто от этого пострадал? Но если вы с 35-летним стажем пойдёте в 60 лет, а я со своими 15 годами — в 65, тогда всё будет по справедливости. И самое главное — те, кто захотят выйти на пенсию в 60 лет, будут стремиться к тому, чтобы их страховой стаж был как можно больше.

Если только человек не работает в теневом секторе экономики.

— А вы поставьте себя на место того, кто работает в теневом секторе. Не он же платит ЕСВ, а работодатель. Последний говорит своему работнику: "Иван, у тебя уже 15 лет страхового стажа есть? Дальше я буду тебе платить 10 тыс. грн в конверте. Пенсия же у тебя всё равно будет". В таком треугольнике пенсионеры лишние. А теперь, когда для выхода на пенсию нужно будет 35 лет страхового стажа, работник начнёт понимать, что, получая 10 тыс. грн в конверте, ему придётся работать дополнительные 5 лет, чтобы выйти на пенсию. При таком раскладе он говорит: "Пётр Иванович, 10 тыс. на руки — это, конечно, хорошо, но лучше продолжайте платить за меня 704 грн ЕСВ". А если Пётр Иванович откажется, то Иван запросто напишет жалобу в государственную службу труда. На предприятие придут наши инспекторы и выяснят ещё, что Иван, оказывается, не официально трудоустроен. И тогда Пётр Иванович заплатит штраф в 96 тыс. грн. Согласитесь, что любому работодателю спокойней просто платить 704 грн, чем влипнуть на 96 тыс. грн. Так возникает заинтересованность у тех, кто работает в тени, выйти оттуда.

Как людям, работающим за границей, заработать страховой стаж?

141 млрд грн тратят из госбюджета для выплаты пенсий украинцам

— Те, кто официально работают за границей, застрахованы и зарабатывают на пенсию там. Возможности получать в будущем пенсию в Украине эти люди не лишены. Если они хотят зарабатывать страховой стаж в Украине, для них существует принцип добровольного страхования: они могут платить ежемесячно 704 грн и зарабатывать страховой стаж у нас.

Пока в проекте реформы ничего не говорится о внедрении накопительного уровня пенсионной системы. Почему?

— Это уже совсем другое. Сегодня в стране 12 млн пенсионеров. Наш приоритет — решить проблемы этих людей, потому что иначе мы не сможем стимулировать молодёжь работать.

Почему нельзя одновременно менять уровень жизни нынешних пенсионеров и закладывать фундамент в создание новой пенсионной системы?

— Мы полгода активно работаем над тем, чтобы депутаты приняли закон о солидарной системе. Посмотрите, сколько у нас с этим проблем и сколько шума. К этому добавьте дискуссию по накопительной системе. В итоге у нас не будет вообще никакого результата. Не нужно усложнять задачу, мы предлагаем всё решить поэтапно. Кстати, у нас есть договорённость с депутатским корпусом о том, что сейчас проведём эту реформу. Второй шаг — пенсионное обеспечение военнослужащих. Это нужно принять до конца года. Следующий этап — рассмотрение законопроектов о накопительной системе.

Когда проект пенсионной реформы принимали в первом чтении, многие депутаты сказали, что во втором чтении не поддержат законопроект, если он будет в том виде, в каком был. Как вы оцениваете шансы принятия реформы этой осенью?

— Как показывает практика, депутаты умеют консолидироваться во время принятия важных решений и даже изменять Конституцию, когда это нужно. Очень верю, что парламентарии настроены на пенсионную реформу и мы найдём консенсус. Будем вести отдельные разговоры со всеми фракциями, даже с теми, кто не голосовал за реформу в первом чтении. Есть базовые элементы реформы, которые ни при каких условиях пересматривать не станем. Это, конечно же, повышение страхового стажа с 1 января 2018 года, снижение коэффициента страхового стажа и отмена возможности для досрочного выхода на пенсию. Это три базовых кита, без них реформа теряет смысл. Сейчас в парламентском профильном комитете работают более чем над 2 тыс. поправок. Есть много интересных предложений от депутатов.

Андрей Рева: "Меня учили никогда и ничего не объяснять из того, что сказал. Умные всё сразу поняли, глупые всё равно ничего не поймут"

Выйти из тени

Объясните, как Украине наполнять Пенсионный фонд в условиях старения населения?

— Мы должны понимать разницу между той же Германией и Украиной. В Германии низкая рождаемость, но хорошая медицина — это способствует тому, что люди живут долго. Из-за того что продолжительность жизни больше, количество пенсионеров увеличивается, а из-за низкой рождаемости работающих людей становится меньше. Выхода из этой ситуации два: или поднять платежи тем, кто работает, или сократить выплаты для пенсионеров. Немцы пошли по второму пути: увеличили пенсионный возраст.

Сегодня в Украине 12 млн пенсионеров, средний размер пенсий чуть больше 1800 грн в месяц. Есть 10,5 млн человек, которые сами платят взносы в пенсионную систему, ещё за 1,5 млн взносы платит государство. Получается, что 12 млн людей, которые платят ЕСВ, содержат 12 млн пенсионеров. Это притом, что у нас 26 млн граждан работоспособного возраста. Работающие люди платят в Пенсионный фонд дважды: сначала ЕСВ, зарабатывая пенсионный стаж, а потом из налогов, которые взимаются с их зарплаты. В идеале эти деньги должны идти на оборону, ремонт дорог, школ и больниц. А мы просто забираем 141 млрд грн из бюджета, чтобы заплатить людям пожилого возраста мизерную пенсию. Благо возможность увеличить количество тех, кто платит ЕСВ, у нас, в отличие от немцев, есть. Если мы сейчас вытащим из тени хотя бы половину работающих, будет совершенно другая картинка пенсионной системы.

Какой процент зарплат всё ещё остаётся в тени?

— В прошлом году, по данным нашего Института демографии, примерно 40% украинцев работали в тени. С начала года, после того как мы начали проводить детенизацию, уровень теневой экономики уменьшился на 5%. Получается, 35% экономики всё ещё остаётся в тени.

Согласитесь, не очень существенная разница.

— Давайте посчитаем. В прошлом году у нас весь фонд оплаты труда был 584 мрлд грн. Мы планировали, что в 2017-м этот фонд будет составлять 666 млрд — на 82 млрд больше прошлогоднего показателя. Сейчас у нас в конце года — 796 млрд грн, плюс 130 млрд грн. Это не абстрактные цифры, а те, которые попадут в бюджет. И таков результат только от 5% выведения из тени. Представьте, какие колоссальные суммы будут, если вывести всю экономику из тени.

Ещё чуть-чуть подождать

Трудовой кодекс в первом чтении приняли в марте. Ко второму чтению обновлённый проект не дошёл. Что тормозит реформу трудового законодательства?

— Этим занимается профильный парламентский комитет. Там есть много замечаний от Международной организации труда. Людмила Денисова готовит его ко второму чтению, если всё будет хорошо, надеюсь, к концу года мы его примем.

МВФ был против уменьшения ЕСВ до 26%, однако депутаты всё равно его снизили до 22%. Как снижение ЕСВ повлияло на Пенсионный фонд?

— Плохо повлияло, потому что на 40% уменьшились поступления в ПФ. Представьте себе, вы работаете, за вас ваш работодатель платит условно 1000 грн, а с 1 января он будет перечислять только 600 грн. Получается, Пенсионный фонд только с одного сотрудника недополучил 400 грн. Если у нас до 1 января 2016 года был дефицит 80 млрд грн, то в 2016-м он составил 145 млрд грн. Мы надеялись, что эти деньги отдадут работодателям, чтобы они подняли людям зарплату. К сожалению, этого не произошло. Поэтому мы сами подняли минимальную зарплату. Как результат, средняя зарплата в стране за первое полугодие 2017 года выросла на 37%, а накопления в ПФ перевыполнили план на 12 млрд. Сейчас мы уже видим динамику роста поступлений в Пенсионный фонд.

По вашим словам, вы сейчас делаете всё, чтобы улучшить жизнь пенсионеров, а на деле она только ухудшается.

— Дело в том, что инфляция в первом полугодии была 8,5%, с 1 мая на 5% возросли социальные стандарты для пенсионеров. С 1 декабря они должны вырасти ещё на 5%. Даже если не проводить пенсионную реформу, инфляция и доходы будут примерно одинаковые. Но наша задача в том, чтобы значительно улучшить уровень жизни пенсионеров, значит, нам нужны более радикальные действия.

О самых уязвимых

На оккупированных территориях есть люди, которые уже более трёх лет не получают пенсий и соц­выплат. Эти пенсионеры подают иски в суды. После возвращения Украиной своих территории готов ли Пенсионный фонд расплатиться с этими людьми?

12 млн пенсионеров насчитывается в Украине

— Государство выполнит все обязательства в отношении этих граждан в полном объёме. Сейчас на оккупированных территориях государство не может гарантировать право на жизнь, потому что там не работают наши правоохранители. Естественно, социальные права граждан нарушаются. Единственное, что мы можем предложить им, это переехать на контролируемую Украиной территорию.

Не у всех есть возможность это сделать.

— Но платить на тех территориях нет возможности у нас. Если они хотят получать пенсии в Украине, им нужно переехать на контролируемые территории, получить статус внутренне перемещённых лиц и получать выплаты по упрощённой системе.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине около 600 тыс. детей пострадали в результате военных действий. Треть из них нуждается в психологической поддержке. Сколько детей уже получили специальный статус и психологическую помощь?

— Есть постановление Кабмина, которое регламентирует статус ребёнка, пострадавшего от разных видов насилия. Общественные организации критиковали постановление, потому что оно гласит: есть только один путь установления факта насилия — уголовный. Но согласитесь, что любое насилие над ребёнком — это преступление.

Общественные организации просят нас пересмотреть решение, чтобы насилие устанавливалось не только в контексте уголовного права. Мы работаем над новым постановлением, в котором предусмотрим разные способы определения факта насилия.