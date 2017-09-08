Верховная Рада рассмотрит сегодня всего два законопроекта

Украинский парламент открыл пленарное заседание.
В зале зарегистрировались 334 депутата.
Как сообщает телеканал "Рада", после часа вопросов к правительству, ВР рассмотрит два законопроекта согласно повестке дня.
Речь идет о проекте закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).
Напомним, Комитет Рады подписал меморандум с владельцами авто с иностранными номерами.