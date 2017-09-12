Рынок мобильных платежей является одним из самых быстрорастущих сегментов финансовых услуг в Украине. По данным Нацбанка Украины, в 2016 году украинцы совершили мобильных платежей на сумму 2,99 млрд грн. Согласно исследованию, которое в 2017 году проводил Офис эффективного регулирования (BRDO), если уладить все юридические и регуляторные проблемы, рынок мобильных платежей в Украине за два года может вырасти до $650 млн (около 16,9 млрд грн).

Есть спрос - есть предложение. Количество компаний, предлагающих решения для мобильных платежей, постоянно растет, решения становятся все более удобными и универсальными. Так или иначе разработчики каждого из них стараются максимально качественно удовлетворить три самых популярных потребности украинского пользователя: перевод с карты на карту, пополнение мобильного счета, оплата услуг. И, если среднемесячные суммы последних двух более-менее стабильны, то рынок карточных переводов из года в год постоянно растет.

До сих пор самым популярным среди украинских финансовых провайдеров в разрезе переводов с карты на карту является Приват24. Но, как показывает Google, украинцы регулярно ищут, как осуществлять переводы денежных средств между картами дешевле. Давайте сравним предложения провайдеров финансовых услуг на предмет комиссии за транзакцию.

Приват24

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Сервис Приват24 удобен, в первую очередь, клиентам «ПриватБанка» - здесь доступны денежные переводы между картами самого банка и с карт банка на карты сторонних эмитентов, но совершить транзакцию между картами других украинских банков в приложении не получится.

В зависимости от типов карт ПриватБанка, участвующих в транзакции через приложение, комиссия за транзакцию между ними будет 0% или 1% (по 0,5% с каждого участника). При переводе средств с карты «ПриватБанка» на карту любого другого украинского банка (Р2Р) комиссия составит 0,5% (но не менее 5 грн).

Приватбанк дает возможность делать переводы между картами других банков, но только на соответствующей странице сайта банка. За это придется уплатить 1% (но не менее 5 грн) комиссии. При этом возможна дополнительная комиссия, которая взимается с получателя, согласно тарифам банка-эмитента.

Вывод: Комиссия для перевода с карты на карту в общем случае довольно стандартна. Пользоваться приложением для р2р переводов по настоящему выгодно только клиентам банка. При этом приложение не позволит сделать перевод между картами любых украинских банков. Такая транзакция возможна только на сайте банка.

Ощад 24/7

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Для регистрации в мобильном приложении нужно ввести номер карты Ощадбанка и подтвердить его кодом из SMS. То есть пользователь, не являющийся клиентом банка, воспользоваться мобильным приложением не сможет.

При переводе средств между своими картами Ощадбанка платить комиссию не придется, хотя для некоторых типов карт существует минимальная комиссия в размере 0,1% + 2 грн. Перевод со своей на чужую карту Ощадбанка будет стоить 3 грн, а вот перевод с карты Ощадбанка на карту любого другого украинского банка обойдется в 1% + 5 грн комиссии.

Перевод между картами других банков в мобильном приложении «Ощад 24/7» не возможен. Но перевод между картами сторонних банков можно осуществить на сайте Ощадбанка. Тут комиссия также составит 1% + 5 грн.

Вывод: Приложением Ощадбанка может воспользоваться только клиент банка с картой. Для перевода средств между картами любых украинских банков приложение Ощадбанка не подходит. Такую операцию можно совершить только на сайте банка. Комиссия Ощадбанка в общем случае даже выше, чем у Привата.

Vodafone Pay

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Приложение позволяет делать переводы между любыми картами украинских банков. Стоит отметить, что в него интегрирован кошелек MasterPass, и, если вы храните в нем свои карты, они станут доступны тут после привязки кошелька. Комиссия при переводе с карты на карту (Р2Р) через Vodafone Pay составляет 0,5% + 2,5 грн.

Вывод: Сервис Vodafone Pay приятно радует комиссией, которая оказалась гораздо меньше, чем у ключевых банков. Возможность подключения кошелька MasterPass гораздо упрощает использование карт.

Tachcard

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Стоит отметить, что для ввода номера карты доступна опция сканирования при помощи камеры смартфона. Также можно запомнить карту для повторных переводов. Безусловно, это удобно для пользователя.

Комиссия за перевод с карты на карту фиксированная и не зависит от суммы перевода - стоимость любой транзакции 6,99 грн.

При этом на сайте Tachcard комиссия за переводы между картами составляет 0,3% + 3 грн. Это безусловно выгоднее, чем в приложении, если речь идет о суммах до, скажем, 1 тыс грн. Таким образом провайдер предлагает удобную комиссию для любой суммы перевода. Разница лишь в том, где его проводить.



Вывод: Фиксированная комиссия в размере 6,99 грн для любой транзакции в приложении Tachcard выгодна для перевода крупных сумм. Для мелких сумм провайдер предлагает очень низкую комиссию на сайте. Можно сказать, что выгодная комиссия - главное преимущество этого сервиса.

MOSST

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Для совершения переводов в базовой версии данные карты отправителя необходимо вводить каждый раз, когда совершается перевод. В премиум версии доступна возможность сохранения своих и чужих карт.

Комиссия за перевод составляет 1% + 5 грн от суммы.

Вывод: У сервиса довольно высокая комиссия 1% + 5 грн. В базовой версии для перевода каждый раз необходимо вводить данные карты отправителя.

Выводы

Потратив в первый раз немного времени на регистрацию, в дальнейшем использование приложений Приват24, Ощад 24/7, Vodafone Pay, Tachcard и MOSST будет, можно сказать, приносить удовольствие.

Касательно комиссии - пользователю есть над чем задуматься. Здесь выбор сервиса зависит от карт и суммы перевода. Если говорить в общем случае о переводе любой суммы между двумя картами любых украинских банков в смартфоне, то результат следующий. Для мелких (до 1 тыс грн) сумм выгоднее всего делать переводы в приложении Vodafone Pay. Для переводов крупных сумм (от 1 тыс грн) больше всего подходит приложение Tachcard. При этом для сумм до 1 тыс грн комиссия на сайте Tachcard (0,3% + 3 грн) будет выгоднее, чем у Vodafone Pay в мобильном приложении.

Результаты рейтинга сервисов мобильных платежей в порядке от минимальной комиссии к максимальной собраны в таблице ниже. Также нужно иметь в виду, что сервисы Приват24 и Ощад 24/7 не позволяют делать переводы с карт других банков.