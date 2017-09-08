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Ситуация в Донбассе

Экс-генсек НАТО призывает ООН ввести миротворцев в Донбасс

Экс-генсек НАТО призывает ООН ввести миротворцев в Донбасс
Андерс Фог Расмуссен / wikipedia.org

Сначала – на линию разграничения, с постепенным продвижением до границы с РФ

08.09.17 397
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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу, призывают Совбез ООН принять решение о введении на оккупированные территории на востоке Украины миротворческой миссии для восстановления суверенитета Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Они также раскритиковали позицию президента России Владимира Путина об условиях начала такой миротворческой миссии, которые призваны подорвать ее эффективность.

"Дьявол всегда кроется в деталях. Однако вопрос о миротворческих силах ООН в настоящее время реально находится на стадии обсуждения. Совет Безопасности ЕС должен четко быть привлечен к этим предложениям", - подчеркнул Расмуссен.

Экс-генсек напомнил, что ранее Россия всегда угрожала наложить вето на решение Совбеза ООН о миротворческой миссии ООН в Украине.

Политики предлагают ввести миротворческую миссию ООН в Украине в три этапа. На первом – развернуть миротворческие силы на линии разграничения, на втором – продвинуть контингент глубже на оккупированные территории. А на третьем этапе обеспечить полное присутствие миротворческого контингента, включая контроль над границей с РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

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