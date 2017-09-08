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Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине
Фото: sunrise-r9.org

Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине

Варшава обеспокоена, но верит, что цель закона - не вытеснение языков нацменьшинств

08.09.17 86
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Варшава ожидает, что Украина будет придерживаться обязательств относительно изучения польским нацменьшинством родного языка.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в связи с принятием Украиной нового закона "Об образовании", пишет УНИАН.

В польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев постоянно подчеркивал, что цель закона, принятого Радой, - не ликвидация языков нацменьшинств.

"Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением закона и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Варшава знала об изменениях в сфере образования в Украине, этот вопрос поднимался во время заседания консультационной комиссии по образованию нацменьшинств в апреле 2017 года.

Ранее Венгрия выразила решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого Верховной Радой.

Также обеспокоенность законом об образовании выразила Румыния.

Напомним, законом об образовании определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

В принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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