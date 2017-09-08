Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине

Варшава ожидает, что Украина будет придерживаться обязательств относительно изучения польским нацменьшинством родного языка.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши в связи с принятием Украиной нового закона "Об образовании", пишет УНИАН.
В польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев постоянно подчеркивал, что цель закона, принятого Радой, - не ликвидация языков нацменьшинств.
"Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением закона и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Варшава знала об изменениях в сфере образования в Украине, этот вопрос поднимался во время заседания консультационной комиссии по образованию нацменьшинств в апреле 2017 года.
Ранее Венгрия выразила решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого Верховной Радой.
Также обеспокоенность законом об образовании выразила Румыния.
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Напомним, законом об образовании определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
В принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.
Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.
Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.