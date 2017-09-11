Количество украинских туристов в России выросло, - МЭРТ

Пункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины, июль 2017 года / Фото: ТАСС

В топ-3 кроме РФ входят Венгрия и Польша

В первом полугодии 2017 года количество украинских туристов в России выросло на 56,1%, и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу.

Соответствующие показатели Госпогранслужбы опубликованы сегодня на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

По данным ведомства, всего было зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Топ-3 стран, куда выезжали украинские граждане за этот период, замыкает Венгрия – 1,447 млн, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя за этот срок.

По данным Госпогранслужбы, за первое полугодие в Украину всего въехало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше такого же показателя прошлого года.

На 55,3% возросло количество въехавших в Украину белорусов – до 1,048 млн за первое полугодие. Это 16,6% всех иностранцев, пересекших границу Украины.

Треть всех иностранцев, которые въехали в Украину за указанный период – граждане Молдовы (2,013 млн). Однако эта цифра несущественно отличается от прошлогодних данных за этот же период – на 1,3% больше.

Туристов из России стало больше на 4%.

Напомним, в трех городах Украины может появиться туристическая полиция.