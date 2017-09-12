Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в Беларуси. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на странице в Twitter.

Министерство также обнародовало письмо из Страсбургского суда о первом его решении по этому дел. Суд решил отложить рассмотрение вопроса о применении так называемого "правила 39" о принятии срочных мер к получению дополнительной информации от России.

Как отметила адвокат Евгения Закревская на своей странице в Facebook, ЕСПЧ таким образом отреагировал на ее заявление и попросил правительство РФ до 25 сентября предоставить медицинскую документацию о состоянии здоровья Гриба, а также указать, какие лекарства ему прописаны, и какие он получает.

"На основании этой информации суд будет принимать решение о принятии срочных мер", – сообщила она.

При этом Закревская напомнила, что в понедельник адвокат украинца в России Андрей Сабинин смог впервые встретиться со своим подзащитным и узнал, что Павел Гриб уже 18 дней не получает никаких лекарств.

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Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі. pic.twitter.com/ZveSeNP5zK — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 11 сентября 2017 г.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

По словам Гриба, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла под стражей в спецучреждениях в этой стране.

В дальнейшем официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

7 сентября Гриб-старший сообщил, что его сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в СИЗО в Краснодаре к Павлу.