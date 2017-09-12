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Главная » Страна » Почти все боевые части Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность, – Минобороны

Почти все боевые части Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность, – Минобороны

Почти все боевые части Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность, – Минобороны
Фото: mil.gov.ua

На военные сборы призывают резервистов оперативного резерва первой и второй очередей

12.09.17 471
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Почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность для проверки готовности к выполнению задач. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

"Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особое внимание в ходе собрания уделяется способности воинских частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября.

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