Врио директора Укрспирта стал бывший замглавы профсоюза

Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" советника директора Юрия Лучечко.
Согласно распоряжению №614 от 6 сентября, Кабмин одобрил соответствующее предложение Министерства аграрной политики и продовольствия.
Ранее Лучечко являлся заместителем главы профсоюза работников спиртовой отрасли.
Напомним, 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.
2 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители установили личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения.