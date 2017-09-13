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Главная » Страна » Врио директора Укрспирта стал бывший замглавы профсоюза

Врио директора Укрспирта стал бывший замглавы профсоюза

Врио директора Укрспирта стал бывший замглавы профсоюза
Фото из открытых источников

Юрия Лучечко назначил Кабмин

13.09.17 325
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Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" советника директора Юрия Лучечко.

Согласно распоряжению №614 от 6 сентября, Кабмин одобрил соответствующее предложение Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ранее Лучечко являлся заместителем главы профсоюза работников спиртовой отрасли.

Напомним, 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.

2 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители установили личность убийцы бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения.

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