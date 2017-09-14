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Главная » Страна » ЕС пока не сможет предложить Украине перспективу членства, – экс-премьер Литвы

ЕС пока не сможет предложить Украине перспективу членства, – экс-премьер Литвы

ЕС пока не сможет предложить Украине перспективу членства, – экс-премьер Литвы
УНИАН

У Европейского Союза - свои проблемы

14.09.17 429
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Европейский Союз переживает внутренние проблемы, и пока не сможет предложить Украине и другим странам Восточного партнерства перспективу членства в ЕС.

Об этом заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс на брифинге в Києве, пишут ряд СМИ.

"Увы, насколько мы знаем, сейчас, будучи членом Европейского Союза, всю ситуацию изнутри, и видя, что ЕС переживает проблемы с Brexit, беженцами и так далее, пока что мы не видим того, чтобы Украине или другим государствам Восточного партнерства в ближайшее время предложили перспективу членства в Европейском Союзе. Мы эту реальность понимаем и боремся за то, чтобы Украина и другие страны Восточного партнерства получили перспективу членства, но мы с озабоченностью смотрим на то, что такая перспектива пока что не будет предложена", - сказал Кубилюс.

По словам экс-премьера Литвы, странам на пути реформ необходима реальная мотивация для их проведения, поскольку позитивные изменения зачастую в краткосрочной перспективе являются болезненными.

"Наш опыт показывает, что для того, чтобы мотивация на реформы осталась у общества и политиков, нужны общие большие цели, которых государство может достичь. Для нас это было членство в Европейском Союзе. И нам повезло, что ЕС тогда, в 90-е годы, нам это членство предложил", - сказал Кубилюс.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривающее элементы политической интеграции и создание зоны свободной торговли, официально вступило в силу 1 сентября. Соглашение не предоставляет Украине перспективы членства в ЕС.

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